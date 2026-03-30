株式会社青木松風庵（本社：大阪府阪南市、代表取締役：青木一郎）は、2026年4月1日(水)～5月31日(日)の期間、「抹茶フェア2026」を開催いたします！新茶の季節。宇治抹茶をふんだんに使用した、すがすがしい香りがひろがる旬の抹茶スイーツを取り揃えました。期間限定の美味しさをぜひご堪能くださいませ。

《抹茶フェア2026》1.開催期間2026年4月1日(水)～5月31日(日)2.開催店舗◎青木松風庵 全店（月化粧なんば店は一部商品のみ）◎青木松風庵オンラインショップ（配送可能商品のみ）

https://www.shofuan-shop.com

3.一部商品をご紹介

■朝焼みかさ（宇治抹茶）

1個 250円（税込)、4個入 1,020円（税込) 【お日持ち 製造日含め6日】ふんわり焼き上げたこだわりの皮で小豆入りの自家製抹茶餡を挟みました。

■月化粧生サブレ(抹茶)

1個 180円（税込) 【お日持ち 20日】しっとり柔らかい食感の抹茶生地で、まろやかなホワイトチョコレートを包んで焼き上げた季節限定の「月化粧生サブレ」。

■天使のささやき(抹茶)

1個 190円（税込) 【お日持ち 15日】アーモンドプードルたっぷりのふわふわダックワーズ生地で宇治抹茶とホワイトチョコ、バターを合わせた抹茶クリームをサンドした、季節限定商品です。

■さくさく抹茶クッキー

1個 150円（税込) 【お日持ち 20日】石臼挽きの上質な宇治抹茶を練り込んだ生地にアーモンドプードルを加え、サクサクとした食感に焼き上げました。

■抹茶タルト

1個入 220円（税込) 【お日持ち 15日】

風味豊かな宇治抹茶を使用した生地に小豆の粒を忍ばせて、舟形タルトで焼き上げたしっとり食感の焼菓子。

この他、店頭では抹茶を使った生菓子などもご用意しております。 皆さまのご来店をお待ちしております。

■会社概要商号 ： 株式会社青木松風庵代表者 ： 代表取締役 青木一郎所在地 ： 〒599-0203 大阪府阪南市黒田453-15設立 ：1985年10月事業内容： 和菓子・洋菓子の製造及び販売資本金 ： 2,000万円URL ： https://www.shofuan.co.jp