アイドルグループ「Lovlis（ラブリス）」が、FM FUJIの人気放送シリーズ枠「GIRLS ❤ GIRLS ❤ GIRLS =flying high=」にて、新番組「Lovlisおしゃべりびより」を2026年4月4日（土）22:00よりスタートいたします。「Lovlisおしゃべりびより」では、メンバーがパーソナリティを務め、ライブやイベントの舞台裏で起こるエピソードや、普段はなかなか語られることのない“アイドルのリアル”に迫るトークをお届けします。華やかなステージの裏側にある努力や葛藤、思わずクスッと笑ってしまう日常の出来事まで、Lovlisならではの距離感でリスナーの皆様にお届けする内容となっております。また、メンバー同士の軽快な掛け合いや、ここでしか聞けない本音トークなど、アイドルファンのみならず幅広いリスナーの興味をそそる番組として展開予定です。初回放送は2026年4月4日(土)22:00から。今後の放送にもぜひご期待ください。番組概要放送シリーズ枠：「GIRLS ❤ GIRLS ❤ GIRLS =flying high=」（FM FUJI）番組名：「Lovlisおしゃべりびより」放送開始日：2026年4月4日（土）放送時間：22:00～

Lovlisの公式情報については、X（旧Twitter）、Instagram、TikTokなどの各SNSでも随時配信予定です。番組メールアドレス：lovlis@fmfuji.jpLovlisおしゃべりびより公式X：https://x.com/lovlis_radio?s=21