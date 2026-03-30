電動ヘアクリッパーおよびトリマー市場：世界調査報告、需要、シェア、製造業者、市場規模、成長、動向、見通し（2025～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2026年3月に電動ヘアクリッパーおよびトリマー市場に関する調査報告書を発表したと公表した。本報告書は、製品別（コード式、コードレス）、流通チャネル別（オフライン、オンライン）に市場を分類し、2025年から2035年までの世界市場分析、動向、機会および予測を提示するものである。本報告書は、電動ヘアクリッパーおよびトリマー市場の将来評価を提供し、成長要因、市場機会、課題、および脅威といった主要な市場ダイナミクスを強調しているものである。
電動ヘアクリッパーおよびトリマー市場の概要である。
電動ヘアクリッパーおよびトリマーは、髪、ひげ、および体毛のカット、整形、維持に用いられるグルーミング機器である。クリッパーは、幅広の刃と強力なモーターを備え、大量の毛髪をカットするために設計されており、頭髪やプロフェッショナル用途に適している。一方、トリマーは、より細かい刃を備え、精密なディテール調整、エッジ処理、顔の毛のスタイリングに適しているものである。これらの機器は通常、充電式バッテリーまたは直接電源で作動し、長さ調整機能、着脱式コーム、人間工学に基づく設計を備えている。最新のモデルには、防水機能、コードレス操作、そして滑らかで安全かつ効率的なグルーミングを可能にする先進的な刃技術が搭載されており、自宅やサロンでの使用に適している。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、電動ヘアクリッパーおよびトリマー市場規模は2025年に63億米ドルであった。また、2035年末までに86億米ドルに達すると予測されている。さらに、2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）は約3.7％で成長すると見込まれているものである。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345527/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な電動ヘアクリッパーおよびトリマー市場分析によれば、同市場規模は、パーソナルグルーミング製品への需要の増加、自宅でのグルーミングソリューションの採用拡大、パーソナルグルーミング意識の高まりとライフスタイルの変化、技術革新と利便性の向上といった要因により拡大すると見込まれるものである。電動ヘアクリッパーおよびトリマー市場における主要企業には、Conair LLC、Wahl、Remington、Manscaped、ANDIS COMPANY、Koninklijke Philips N.V.、Procter & Gamble、VEGA、Havells India Ltd.などが含まれる。
本市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。また、日本の顧客の特定のニーズに対応した詳細な分析も盛り込まれているものである。
目次
● 各国における電動ヘアクリッパーおよびトリマー市場の規模、成長分析、および主要市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までの世界電動ヘアクリッパーおよびトリマー市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（日本を含む各国別）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品別、流通チャネル別、地域別である。
電動ヘアクリッパーおよびトリマー市場の概要である。
電動ヘアクリッパーおよびトリマーは、髪、ひげ、および体毛のカット、整形、維持に用いられるグルーミング機器である。クリッパーは、幅広の刃と強力なモーターを備え、大量の毛髪をカットするために設計されており、頭髪やプロフェッショナル用途に適している。一方、トリマーは、より細かい刃を備え、精密なディテール調整、エッジ処理、顔の毛のスタイリングに適しているものである。これらの機器は通常、充電式バッテリーまたは直接電源で作動し、長さ調整機能、着脱式コーム、人間工学に基づく設計を備えている。最新のモデルには、防水機能、コードレス操作、そして滑らかで安全かつ効率的なグルーミングを可能にする先進的な刃技術が搭載されており、自宅やサロンでの使用に適している。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、電動ヘアクリッパーおよびトリマー市場規模は2025年に63億米ドルであった。また、2035年末までに86億米ドルに達すると予測されている。さらに、2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）は約3.7％で成長すると見込まれているものである。
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Surveyreportsのアナリストによる定性的な電動ヘアクリッパーおよびトリマー市場分析によれば、同市場規模は、パーソナルグルーミング製品への需要の増加、自宅でのグルーミングソリューションの採用拡大、パーソナルグルーミング意識の高まりとライフスタイルの変化、技術革新と利便性の向上といった要因により拡大すると見込まれるものである。電動ヘアクリッパーおよびトリマー市場における主要企業には、Conair LLC、Wahl、Remington、Manscaped、ANDIS COMPANY、Koninklijke Philips N.V.、Procter & Gamble、VEGA、Havells India Ltd.などが含まれる。
本市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。また、日本の顧客の特定のニーズに対応した詳細な分析も盛り込まれているものである。
目次
● 各国における電動ヘアクリッパーおよびトリマー市場の規模、成長分析、および主要市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までの世界電動ヘアクリッパーおよびトリマー市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（日本を含む各国別）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品別、流通チャネル別、地域別である。