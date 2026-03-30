予測不能のダークサイコスリラー『ジャドウ・シーズン』＆愛と殺意が交差する異色の悪役令嬢譚『呪殺聖女は愛を知らない』、HERO′S Webが放つ問題作が、3月30日同時発売！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、弊社が運営するマンガ配信サイト「HERO'S Web」にて連載している『ジャドウ・シーズン』1巻（原作：井上敏樹／作画：外岡馬骨）、『呪殺聖女は愛を知らない』1巻（著：まきのめめ）を、2026年3月30日(月)に発売いたします。
■新刊情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345504/images/bodyimage1】
(C)井上敏樹 外岡馬骨 / ヒーローズ
『ジャドウ・シーズン』1巻
原作｜井上敏樹
作画｜外岡馬骨
出版年月日｜2026年3月30日(月)
ISBN｜978-4-86805-167-1
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【あらすじ】
影は知る、全ての“罪”を――。
東京都内の“全”高校に、突如出現した430人の転校生たち。 その一人である白波京児は、クラス１の優等生・羽鳥逸郎と友達になるが、白波の異常性はやがて羽鳥を逃げ場のない恐怖へと追い込み…!? 心の“影”を喰らう者たちが紡ぐ、予測不能のダークサイコスリラー!!
----------
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345504/images/bodyimage2】
(C)まきの めめ / ヒーローズ
『呪殺聖女は愛を知らない』1巻
著｜まきのめめ
出版年月日｜2026年3月30日(月)
ISBN｜978-4-86805-169-5
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【あらすじ】
最凶の暗殺者が恋したのは、元カピバラの王太子!?
“聖女”として国中から愛される、シャーロット。 だが裏の顔は、スキル「私に惚れた男は即死」を使い、 男を誑かして呪殺する殺し屋だった！ ある日、王太子暗殺の任務中、 彼女は不覚にも恋に落ちてしまう！ 「私に惚れた男は死ぬ」──。 だが、私が惚れた男は……？ 愛と殺意が交差する異色の悪役令嬢譚、開幕!!
■特典情報
刊行を記念し、応援書店様にて購入者限定イラストカードを配布いたします。
『ジャドウ・シーズン』特典
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345504/images/bodyimage3】
・アニメイト様
・メロンブックス様
『呪殺聖女は愛を知らない』特典
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345504/images/bodyimage4】
・アニメイト様
・メロンブックス様
・ゲーマーズ様（同絵柄のブロマイドを配布）
※購入特典は原則、店頭にてお買い上げいただいた方に配布されます。
各書店様のECサイトでご購入いただいた場合に特典が付かない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
■新刊情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345504/images/bodyimage1】
(C)井上敏樹 外岡馬骨 / ヒーローズ
『ジャドウ・シーズン』1巻
原作｜井上敏樹
作画｜外岡馬骨
出版年月日｜2026年3月30日(月)
ISBN｜978-4-86805-167-1
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【あらすじ】
影は知る、全ての“罪”を――。
東京都内の“全”高校に、突如出現した430人の転校生たち。 その一人である白波京児は、クラス１の優等生・羽鳥逸郎と友達になるが、白波の異常性はやがて羽鳥を逃げ場のない恐怖へと追い込み…!? 心の“影”を喰らう者たちが紡ぐ、予測不能のダークサイコスリラー!!
----------
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345504/images/bodyimage2】
(C)まきの めめ / ヒーローズ
『呪殺聖女は愛を知らない』1巻
著｜まきのめめ
出版年月日｜2026年3月30日(月)
ISBN｜978-4-86805-169-5
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【あらすじ】
最凶の暗殺者が恋したのは、元カピバラの王太子!?
“聖女”として国中から愛される、シャーロット。 だが裏の顔は、スキル「私に惚れた男は即死」を使い、 男を誑かして呪殺する殺し屋だった！ ある日、王太子暗殺の任務中、 彼女は不覚にも恋に落ちてしまう！ 「私に惚れた男は死ぬ」──。 だが、私が惚れた男は……？ 愛と殺意が交差する異色の悪役令嬢譚、開幕!!
■特典情報
刊行を記念し、応援書店様にて購入者限定イラストカードを配布いたします。
『ジャドウ・シーズン』特典
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345504/images/bodyimage3】
・アニメイト様
・メロンブックス様
『呪殺聖女は愛を知らない』特典
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345504/images/bodyimage4】
・アニメイト様
・メロンブックス様
・ゲーマーズ様（同絵柄のブロマイドを配布）
※購入特典は原則、店頭にてお買い上げいただいた方に配布されます。
各書店様のECサイトでご購入いただいた場合に特典が付かない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
プレスリリース詳細へ