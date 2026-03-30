「水曜歴史講座」が300回を迎えます

１　概　要

　　平成７年（1995年）11月14日（水）に「れきはく講座－学芸員と学ぶ」として開始しました尼崎市立

　歴史博物館主催の「水曜歴史講座」が、４月８日（水）の講座「尼崎市制施行と110年前の尼崎」で通算

　300回となります。

 

２　水曜歴史講座の経緯

　　平成７年（1995年）　中央図書館を会場に「れきはく講座－学芸員と学ぶ」を開始

　　平成14年（2002年） 水曜歴史講座と改称

　　平成26年（2014年） 文化財収蔵庫講座室に会場を変更

　　令和元年 (2019年）　 歴史博物館整備工事に伴い「れきはくキャラバン講座」を市内

　　　　　　　　　　　  ６生涯学習プラザで開催

       令和２年（2020年）　歴史博物館開館に伴い歴史博物館講座室に会場を変更

       令和８年（2026年）　通算300回到達

　      ※詳細は添付の「水曜歴史講座300回のあゆみ」をご参照ください。

 

３　４月８日の講座の概要

   ・演題　　尼崎市制施行と110年前の尼崎

   ・講師　　歴史博物館学芸員　桃谷和則

   ・会場　　歴史博物館３階講座室

   ・定員　　先着80名

   ・申込　　事前申込不要、当日直接会場へ

   ・料金　　無料