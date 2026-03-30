「水曜歴史講座」が300回を迎えます

１ 概 要

平成７年（1995年）11月14日（水）に「れきはく講座－学芸員と学ぶ」として開始しました尼崎市立

歴史博物館主催の「水曜歴史講座」が、４月８日（水）の講座「尼崎市制施行と110年前の尼崎」で通算

300回となります。

２ 水曜歴史講座の経緯

平成７年（1995年） 中央図書館を会場に「れきはく講座－学芸員と学ぶ」を開始

平成14年（2002年） 水曜歴史講座と改称

平成26年（2014年） 文化財収蔵庫講座室に会場を変更

令和元年 (2019年） 歴史博物館整備工事に伴い「れきはくキャラバン講座」を市内

６生涯学習プラザで開催

令和２年（2020年） 歴史博物館開館に伴い歴史博物館講座室に会場を変更

令和８年（2026年） 通算300回到達

※詳細は添付の「水曜歴史講座300回のあゆみ」をご参照ください。

３ ４月８日の講座の概要

・演題 尼崎市制施行と110年前の尼崎

・講師 歴史博物館学芸員 桃谷和則

・会場 歴史博物館３階講座室

・定員 先着80名

・申込 事前申込不要、当日直接会場へ

・料金 無料