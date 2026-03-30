ギャラクシーブックス新刊情報〈3/11発売〉（2/2）
ギャラクシーブックス（GalaxyBooks株式会社／代表取締役社長 CEO：加戸 昌哉）は出版社を運営、さまざまな専門分野の書籍をAmazonPODで発行、著者ブランディング支援を行っている。
2026年３月、ギャラクシーブックスより新刊が発行されました。〈3/11発売〉
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344702/images/bodyimage1】
『通訳が私の人生を変えた』
神戸の英語少年が同時通訳者になるまでの物語。ふてくされた新卒時代、通訳が人生をどう変えたのか？ 通訳が持つ力とは？ 通訳者の学び直しとは？ 学ぶことの本質とは？ 通訳に興味がなくても楽しんでいただける一冊です。
著者：大西 亮平
定価：1500円（＋税）
販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4867396753
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344702/images/bodyimage2】
『心晴れやかに生きるために ～あなたが思うより選択肢はたくさんある～』
社会で生きていくには、人とのつながりを避けて生きることは難しいです。私自身も人間関係で悩み、自暴自棄になった経験もあります。自分＝他人＋社会ではなく、自分＋他人＝社会。人と他人は違うこと。自分にも大切な価値観や考え方があるように、他人にも大切な価値観や考え方があります。目の前の現実を変えることはできません。その現実をさまざまな角度から見ることができれば、答えは幾通りもあることに気づきます。自分自身を知り受け止めること、起こっている出来事をどのように捉えるのか、自分で思うよりもたくさんの選択肢があります。自分の人生は自分で決めることで心晴れやかに生きる「道しるべ」となりますように。
著者：庄野 晴美
定価：1500円（＋税）
販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4867392812
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344702/images/bodyimage3】
『あなたは私 ～喜怒哀楽があなたを輝かせ日常を豊かにするわくハピなyukako的ご機嫌レシピ～』
yukakoの半生を綴った、愛とエネルギー溢れる渾身の一冊。美容業界で20年以上の実績を積み、インド占星術と陰陽六行の２つの鑑定に出会い、辿り着いた彼女の人生哲学。過去の試練、運命を変えた出会い、そして「美しく輝く秘訣」がこの本には詰まっています。読めばきっと、あなたの人生も変わるはず。「世界中に愛と幸せを届けたい」――そんな彼女の想いに触れ、自分らしく輝くヒントを手に入れませんか？ 好評の**「yukako的ご機嫌レシピ」**も収録。あなたの未来を変える一冊、ここに誕生。
著者：yukako
定価：1400円（＋税）
販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4867394874
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344702/images/bodyimage4】
（お問い合わせはこちら）
GalaxyBooks株式会社
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-2-19 AXIS西本町セントラルビル3F
Tel：06-4390-4309
Mail：galaxyinfo@galaxyinc.co.jp
URL： https://galaxyinc.co.jp/
配信元企業：GalaxyBooks株式会社
2026年３月、ギャラクシーブックスより新刊が発行されました。〈3/11発売〉
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『通訳が私の人生を変えた』
神戸の英語少年が同時通訳者になるまでの物語。ふてくされた新卒時代、通訳が人生をどう変えたのか？ 通訳が持つ力とは？ 通訳者の学び直しとは？ 学ぶことの本質とは？ 通訳に興味がなくても楽しんでいただける一冊です。
著者：大西 亮平
定価：1500円（＋税）
販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4867396753
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344702/images/bodyimage2】
『心晴れやかに生きるために ～あなたが思うより選択肢はたくさんある～』
社会で生きていくには、人とのつながりを避けて生きることは難しいです。私自身も人間関係で悩み、自暴自棄になった経験もあります。自分＝他人＋社会ではなく、自分＋他人＝社会。人と他人は違うこと。自分にも大切な価値観や考え方があるように、他人にも大切な価値観や考え方があります。目の前の現実を変えることはできません。その現実をさまざまな角度から見ることができれば、答えは幾通りもあることに気づきます。自分自身を知り受け止めること、起こっている出来事をどのように捉えるのか、自分で思うよりもたくさんの選択肢があります。自分の人生は自分で決めることで心晴れやかに生きる「道しるべ」となりますように。
著者：庄野 晴美
定価：1500円（＋税）
販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4867392812
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344702/images/bodyimage3】
『あなたは私 ～喜怒哀楽があなたを輝かせ日常を豊かにするわくハピなyukako的ご機嫌レシピ～』
yukakoの半生を綴った、愛とエネルギー溢れる渾身の一冊。美容業界で20年以上の実績を積み、インド占星術と陰陽六行の２つの鑑定に出会い、辿り着いた彼女の人生哲学。過去の試練、運命を変えた出会い、そして「美しく輝く秘訣」がこの本には詰まっています。読めばきっと、あなたの人生も変わるはず。「世界中に愛と幸せを届けたい」――そんな彼女の想いに触れ、自分らしく輝くヒントを手に入れませんか？ 好評の**「yukako的ご機嫌レシピ」**も収録。あなたの未来を変える一冊、ここに誕生。
著者：yukako
定価：1400円（＋税）
販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4867394874
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344702/images/bodyimage4】
（お問い合わせはこちら）
GalaxyBooks株式会社
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-2-19 AXIS西本町セントラルビル3F
Tel：06-4390-4309
Mail：galaxyinfo@galaxyinc.co.jp
URL： https://galaxyinc.co.jp/
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