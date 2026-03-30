リディアダンスアカデミーつくば校にてAOIの新クラス開講!!
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、茨城県つくば市のダンススタジオにて新クラス（担当：AOI）を3月14日よりスタートいたしました。
HP：https://re-dia.jp/blog/tsukuba-newclass-aoi-2/
［講師］
AOI
担当レッスン
■毎週土曜日（3/14開始）
12:45～13:45 リトル
14:00～15:15 K-POP／キッズ＆一般
[ 講師経歴 ]
日本工学院専門学校ダンスパフォーマンス科卒業
Nissy 「LOVE GUN」振り付けアシスタント
東方神起「Jealous」振り付けアシスタント
超特急「Asayake」振り付けアシスタント
[ レッスン内容紹介 ]
「ダンスって楽しい」
まずはそれを感じてもらうことを大切にしているクラスです。
初心者の方でも安心して参加できる内容で、できないことがあっても大丈夫。
一人ひとりのペースを大切にしながら、楽しく踊る時間を一緒に作っていきましょう。
ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/58/60?date_from=2026-03-10
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミーつくば校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミーつくば校
所在地：〒300-2655 茨城県つくば市島名万博公園西F26街区2画地 SYNERGY BASE C
最寄駅：つくばエクスプレス万博公園駅より徒歩10分
開講曜日：火・水・金・土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/tsukuba/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343840/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
HP：https://re-dia.jp/blog/tsukuba-newclass-aoi-2/
［講師］
AOI
担当レッスン
■毎週土曜日（3/14開始）
12:45～13:45 リトル
14:00～15:15 K-POP／キッズ＆一般
[ 講師経歴 ]
日本工学院専門学校ダンスパフォーマンス科卒業
Nissy 「LOVE GUN」振り付けアシスタント
東方神起「Jealous」振り付けアシスタント
超特急「Asayake」振り付けアシスタント
[ レッスン内容紹介 ]
「ダンスって楽しい」
まずはそれを感じてもらうことを大切にしているクラスです。
初心者の方でも安心して参加できる内容で、できないことがあっても大丈夫。
一人ひとりのペースを大切にしながら、楽しく踊る時間を一緒に作っていきましょう。
ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/58/60?date_from=2026-03-10
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミーつくば校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミーつくば校
所在地：〒300-2655 茨城県つくば市島名万博公園西F26街区2画地 SYNERGY BASE C
最寄駅：つくばエクスプレス万博公園駅より徒歩10分
開講曜日：火・水・金・土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/tsukuba/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343840/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
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