ギャラクシーブックス新刊情報〈3/11発売〉（1/2）
ギャラクシーブックス（GalaxyBooks株式会社／代表取締役社長 CEO：加戸 昌哉）は出版社を運営、さまざまな専門分野の書籍をAmazonPODで発行、著者ブランディング支援を行っている。
2026年３月、ギャラクシーブックスより新刊が発行されました。〈3/11発売〉
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344699/images/bodyimage1】
『心の荷物を降ろす ～スピリチュアルで幸せを実現する～』
今までのつらい人生から気づいたネガティブ思考からの脱却。考え方ひとつで人生が幸せになり現実が変化する内容を、スピリチュアルを通して詳しく説明。苦しい日々から抜けだしたい人に読んでほしい一冊。心の荷物を降ろし、軽く生きていきましょう。
著者：ゆきこです。
定価：1400円（＋税）
販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4867394610
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344699/images/bodyimage2】
『自由気ままにカフェめぐり ～自分癒やしのエピソード～』
今までの生き方で前向きかつ運よく生きてこられたのは、趣味のカフェ巡りがあったからだと思っています。ひょんなことから景色のあるカフェで、気分をリセットし元気エネルギーを得たことでカフェ巡りが始まりました。その中でも印象深かったカフェを思い起こしてみたエッセイです。心のリセットと自分を呼び起こすカフェマジックを感じていただけたらとても嬉しいと思います。
著者：村上 和子
定価：1400円（＋税）
販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4867395374
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344699/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344699/images/bodyimage4】
（お問い合わせはこちら）
GalaxyBooks株式会社
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-2-19 AXIS西本町セントラルビル3F
Tel：06-4390-4309
Mail：galaxyinfo@galaxyinc.co.jp
URL： https://galaxyinc.co.jp/
配信元企業：GalaxyBooks株式会社
2026年３月、ギャラクシーブックスより新刊が発行されました。〈3/11発売〉
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344699/images/bodyimage1】
『心の荷物を降ろす ～スピリチュアルで幸せを実現する～』
今までのつらい人生から気づいたネガティブ思考からの脱却。考え方ひとつで人生が幸せになり現実が変化する内容を、スピリチュアルを通して詳しく説明。苦しい日々から抜けだしたい人に読んでほしい一冊。心の荷物を降ろし、軽く生きていきましょう。
著者：ゆきこです。
定価：1400円（＋税）
販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4867394610
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『自由気ままにカフェめぐり ～自分癒やしのエピソード～』
今までの生き方で前向きかつ運よく生きてこられたのは、趣味のカフェ巡りがあったからだと思っています。ひょんなことから景色のあるカフェで、気分をリセットし元気エネルギーを得たことでカフェ巡りが始まりました。その中でも印象深かったカフェを思い起こしてみたエッセイです。心のリセットと自分を呼び起こすカフェマジックを感じていただけたらとても嬉しいと思います。
著者：村上 和子
定価：1400円（＋税）
販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4867395374
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