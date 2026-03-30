カンボジアの情報をフェイスブックで発信 ～カンボジア人の70％以上がフェイスブックを利用～
正真正銘自分の髪 リーブ21（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡村勝正、以下「リーブ21」）は、2025年2月に一般社団法人カンボジア日本希望協会 関西支部（事務所：大阪府富田林市、支部長：岡村勝正、以下「CJKA-JP」）を担い、2025年4月から公式フェイスブックによる関連情報を発信しています。
これは、カンボジア人の70％以上（Datareportal 2025年調査・約1290万人がフェイスブックのアクティブユーザー）がフェイスブックを利用していることが関係しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345351/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345351/images/bodyimage2】
【CJKA-JPの支援概要】
・カンボジアと日本の関係強化と拡大の支援
・カンボジアでの日本の投資を支援
・日本でカンボジアの遺産を紹介するためのフェスティバルや文化プログラムの応援
CJKA-JPでは、カンボジアのCJKA本部と連携を行い、カンボジアと日本の「架け橋」となってビジネス活動、人材交流などの発展に努めてまいります。
【CJKA-JP公式フェイスブック】
■CJKA JP Kansai
https://www.facebook.com/profile.php?id=61570528028941
【会社概要】
会社名：株式会社毛髪クリニックリーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ：https://www.reve21.co.jp/
リーブ21公式チャンネル-Youtube-：https://www.youtube.com/c/reve21jp/featured
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
これは、カンボジア人の70％以上（Datareportal 2025年調査・約1290万人がフェイスブックのアクティブユーザー）がフェイスブックを利用していることが関係しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345351/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345351/images/bodyimage2】
【CJKA-JPの支援概要】
・カンボジアと日本の関係強化と拡大の支援
・カンボジアでの日本の投資を支援
・日本でカンボジアの遺産を紹介するためのフェスティバルや文化プログラムの応援
CJKA-JPでは、カンボジアのCJKA本部と連携を行い、カンボジアと日本の「架け橋」となってビジネス活動、人材交流などの発展に努めてまいります。
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会社名：株式会社毛髪クリニックリーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ：https://www.reve21.co.jp/
リーブ21公式チャンネル-Youtube-：https://www.youtube.com/c/reve21jp/featured
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
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