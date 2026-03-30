

福島の美味しい魅力をひと箱に！ 「福島をまるごと食べちゃおう！ホワイトショコラクッキー」新発売！ ふくしまデスティネーションキャンペーンに合わせて登場



2026年4月1日（水）、ふくしまデスティネーションキャンペーン開催にあわせ、福島県の3地方（浜通り・中通り・会津）の地場産品を使用したオリジナルクッキー「福島をまるごと食べちゃおう！ホワイトショコラクッキー」を販売いたします。

地方ごとの特色を「味」「ストーリー」「パッケージ」で表現し、旅の思い出を持ち帰る土産菓子としてお楽しみいただけます。

■ 福島の3地方の魅力を“まるごと味わう”6種のフレーバー

本商品は、福島県の個性豊かな素材を使った6つの味を一箱で楽しめるアソートタイプのクッキーです。浜通り（ブルーベリー味、チーズ味）、中通り（白桃味、ワイン味）、会津（甘酒味、いちご味）の6種類のフレーバーをお楽しみいただけます。



浜通り(ブルーベリー味・チーズ味)



中通り(白桃味・ワイン味)



会津(甘酒味・いちご味)



福島県産素材の豊かな風味をホワイトショコラ生地で包み込み、子どもから大人まで楽しめる “ほろっ”とほどける口どけに仕上げました。

■ 各エリアのオリジナルキャラクターをデザインしたパッケージで手に取るだけで福島旅気分

パッケージには、浜通り・中通り・会津それぞれのJR東日本各エリアのオリジナルキャラクター「ムコナくん」「こりたん」「ニャンもも」「ぽぽべぇ」をデザインし、手に取った瞬間から福島らしさを感じていただける旅のワクワク感あふれるパッケージに仕上げました。









■ 販売情報

【販売開始日】2026年4月１日（水）

【販売価格】1,188円（税込）

【販売会社】株式会社39マルシェ

【販売店舗】NewDays(いわき、エスパルいわき、湯本、ミニ泉1号、ミニ水戸7号、福島新幹線改札内、福島西口、ミニ郡山8号、エスパル郡山)

※画像はすべてイメージです。

※2026年3月現在の情報です。