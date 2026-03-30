全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、合同会社TOKYO MYSTERY CIRCUSが運営する、世界初・国内最大となる"謎"のテーマパーク「TOKYO MYSTERY CIRCUS（以下、東京ミステリーサーカス）」内の「謎専門書店 らんぷ堂」にて、2026年4月1日(水)より「「転スラ脱出」開催記念 異世界の扉を開こうフェア」を開催することを発表いたします。★「謎専門書店 らんぷ堂」オフィシャルサイト：https://mysterycircus.jp/lampdou/

「らんぷ堂」は、リアル脱出ゲームなど数々の体験型イベントを手掛けてきたSCRAPがプロデュースする書店です。これまで数多のイベントを通じて“物語体験”を提供してきたSCRAPが、丁寧にセレクトした書籍や雑貨に思いを託し、お客さまが新たな“物語体験”と出会える場所として、21年8月に東京ミステリーサーカスに開店しました。2026年4月にらんぷ堂では、4月9日(木)よりリアル脱出ゲーム×転生したらスライムだった件『閉ざされたテンペストダンジョン（異世界迷宮）からの脱出』の全国ツアーがスタートすることを記念した、“異世界”をテーマにしたフェアを開催します。 転生した先で繰り広げられる異世界での物語や、異世界のガイドブックに、まるで異世界のような現実…。“異世界”と聞いて思い浮かべるラインナップとはかなり毛色の違う、「らんぷ堂ならではの視点」で選ばれたラインナップが並びます。新生活が始まる4月に、今まで知らなかった世界の扉を開くきっかけ探しに、ぜひお立ち寄りください。特定の商品を求めて利用するネットショップでは、なかなか知らなかった作品たちに出会うことができません。ふらりと立ち寄ることで、そしてここで開催されるイベントに参加することで、みなさまが新たな“物語体験”と出会える場所にしたい。そんな思いを込め、SCRAPが自信をもってお届けする「謎専門書店 らんぷ堂」に、今後もどうぞご期待ください。

「謎専門書店 らんぷ堂」2026年4月開催フェア概要

「謎専門書店 らんぷ堂」では、2026年4月に以下のフェアを開催いたします。あなたに最適な“物語体験”との出会いがありますように。■「転スラ脱出」開催記念 異世界の扉を開こうフェア転生した先の異世界での物語やガイドブックに、まるで異世界のような現実…。新生活が始まる4月に、今まで知らなかった世界の扉を開くきっかけを探しにきませんか？開催期間：2026年4月1日(水)～4月30日(木)「謎専門書店 らんぷ堂」フェア詳細ページ：https://mysterycircus.jp/topics/9083

〈補足情報〉謎専門書店 らんぷ堂とは

リアル脱出ゲームのSCRAPが丁寧にセレクトした書籍や雑貨を扱う書店。物語体験が好きな方、謎解きが好きな方はもちろん、謎づくりに興味がある方、ちょっと変わったアイテムに興味がある方、そして何気なく立ち寄った方にも、新たな物語や作品との“出会い”を提供する。また、らんぷ堂でしか遊べないイベント「らんぷ堂謎解きシリーズ」も常時開催。■所在地：東京ミステリーサーカス1F■営業時間：平日11:30～22:00／土日祝 9:20～22:00 ※東京ミステリーサーカス営業時間に準ずる ※ただし12月31日(水)9:20～20:00、1月1日(木)12:00～20:00☆「謎専門書店 らんぷ堂」オフィシャルサイト：https://mysterycircus.jp/lampdou/☆「謎専門書店 らんぷ堂」公式Xアカウント：http://x.com/Lampdou☆「謎専門書店 らんぷ堂」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/lampdou/

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験… そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine