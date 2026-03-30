4月12日（日曜日）から25日（土曜日）までの14日間、浮間ヶ原桜草圃場(ほじょう)（浮間2-30都立浮間公園内）で「浮間さくら草祭り」を開催する。期間中しか入場できない同圃場（約1,600平方メートル）内には、地域住民により大切に育てられてきた、ピンクや純白の可憐な桜草が辺り一面に咲き揃う。また、地元の小学生が育てた桜草の鉢植えも展示される。この北区の春の風物詩を鑑賞するため、園芸愛好家やカメラマンなど毎年多くの人々が訪れる。

昭和の初期まで群生していた浮間の桜草は、荒川土手の改修など、環境の変化で激減してしまったため、昭和37年8月に地元の人々が庭先の桜草を持ち寄り、浮間ヶ原桜草保存会＊１（結成時は浮間桜草保存会）を結成。現在は、同保存会会員らの心のこもった栽培作業により、自生に近い状態で鑑賞することができる。

「浮間さくら草祭り」の概要

開催日時

4月12日（日曜日）～25日（土曜日）午前10時～午後3時（最終日は午後2時まで）

入場料

無料

会場

浮間ヶ原桜草圃場（浮間2-30都立浮間公園内）JR埼京線「浮間舟渡駅」下車徒歩5分北区コミュニティバス浮間地域ルート「浮間二丁目アパート」バス停下車徒歩2分

内容

・桜草の一般公開。圃場の隣の氷川神社では、桜草の鉢植えを販売。・桜草の種類はピンク色の「浮間ヶ原」や、純白の「浮間(うきま)白(しろ)」、赤紫色の「浮間(うきま)五台(ごだい)紅(こう)」などさまざま。・神輿パレードは4月19日（日曜日）午後1時～3時のみ実施。

主催

東京都北区、浮間ヶ原桜草保存会

＊1 浮間ヶ原桜草保存会

昭和30年、絶滅の危機に瀕していた桜草を救おうと、地元の農家の人たちが旧家に残されていた桜草の栽培に着手した。試行錯誤の末、37年に栽培に成功。同8月に「浮間桜草保存会」が結成された。39年には、圃場が一般公開され、翌40年から「浮間さくら草祭り」が始まった。現在は「浮間ヶ原桜草保存会」と名称を変更している。

＜参考＞浮間ヶ原の桜草

桜草は、今では一般に鉢植えとして楽しまれているが、かつては日本各地に自生しており、関東では、荒川下流域の湿地帯に多く群生していた。当時の浮間ヶ原は桜草が群落をつくり、四月ともなれば一斉に花が咲きそろい、花見客が荒川をさかのぼり、茶店も立ち並んで、桜の名所飛鳥山とともに大いに賑わったものと言われている。この情景は、昭和の初期まで続いたが、荒川の改修、築堤工事により荒川の本流が大きく変えられ、桜草の繁殖と生育に必要な荒川の氾濫はなくなってしまった。そのため、桜草は徐々に減少していき、地元の愛好家たちの庭先で保存される程度になった。そして、昭和37年8月には地元の人々が庭先の桜草を持ち寄って、浮間桜草保存会を結成した。その後、会員の心のこもった栽培作業によって、圃場内に当時の浮間ヶ原の面影がよみがえってきた。

お問い合わせ

地域振興部 産業振興課 産業振興係電話：03-5390-1234