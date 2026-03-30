世界各国に拠点を持つVIP RADIOグループの「R1 Radio USA」にて、波動シンガーSIZUKUおよび、プロデューサーGODとのユニット「GOD＆SIZUKU」のオリジナル楽曲が、4ヶ月間にわたり特集されています。米国のラジオ局において、日本語の楽曲が30分に1回のハイペース（合計4,000回以上）で放送されるのは、米国放送史上初の快挙となります。

放送楽曲とタイアップ情報 今回、同局で選出された楽曲は以下の通りです。

1. 「FANTASY MAGIC」（歌：SIZUKU、作詞・作曲・プロデュース：GOD）

2020年公開の映画『バイバイ、ヴァンプ！』主題歌FM FUJIのレギュラー番組『SIZUKUのFANTASY MAGIC』（現在6年目）のメインテーマ。本番組はSIZUKUがカバー曲をウクレレで弾き語り、SIZUKUがリスナーに届けたいと思った詩を朗読するなどを行う、日曜の夜にゆったりとした時間をお届けするトーク＆ミュージックプログラムです。楽曲・映画及び番組の全体プロデュースを世界的プロデューサーGODが手掛けています。

2. 「PEACE OF WINNER」（歌：GOD＆SIZUKU）

TOKYO MXで放送された連続ドラマ『GODドクターNEOX』の主題歌（チバテレ放送のワクチンの危険性を伝えるドラマ「GODドクター」の再編集版）フジテレビ系音楽情報番組「Tune」 パフォーマンス出演及びエンディングテーマ

3. 「STAND UP AMERICA」

AIクリエイター兼、GOD＆SIZUKUの海外プロモーターであるJYUNによる全編英語のオリジナル楽曲

R1RadioUSA の 放送でGOD&SIZUKUとJYUNの楽曲が聴けるアプリ

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