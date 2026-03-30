世の中のあらゆるリスクについて多面的に考察し、それらに向き合うための動画「リスクのクスリ」のテスト版が2026年3月30日からYouTubeで公開されます。

(URL： https://www.youtube.com/channel/UC95NYpPrQV0WnqXaMfX55-Q: )





動画「リスクのクスリ」の画面イメージ(左上：リスク共生社会推進センター・宇於崎 裕美、右上：同・野口 和彦、左下：同・小杉 樹彦、右下：「ハザードとリスク」説明図)





本動画は、特定非営利活動法人 リスク共生社会推進センターの有志が、「リスクに対する正しい知識を発信し、動画をきっかけに世間一般の人々にリスクと向き合う姿勢を持ってもらうこと」を目的に制作しました。有限会社エンカツ社代表取締役社長でリスク共生社会推進センターのメンバーでもある宇於崎 裕美は、この動画制作チームのリーダーを務めています。





制作チームは、定期的に動画をアップすることで「リスクについて知り意見を述べることは、私たち一人ひとりの権利である。自分の権利は正しく行使することでリスクに対する社会の方向性を決めるプロセスに、当事者として参加できる」というメッセージを社会に対し発信していきます。

テスト版を公開することで幅広く意見を集め、それらをもとにより社会のニーズに合った内容を順次取り上げていく予定です。





本動画の概要は以下のとおりです。

〇名称

「リスクのクスリ」





〇制作の目的

「リスク」に対する正しい知識を発信し、動画をきっかけに世間一般の人々にリスクと向き合う姿勢を持ってもらうこと。





〇伝えたいメッセージ

「リスクについて知ること、そして意見を述べることは、私たち一人ひとりの権利である。リスクを他人任せにすることは、その権利を放棄することである。自分の権利は正しく行使すべきであり、そうすることでリスクに対する社会の方向性を決めるプロセスに、当事者として参加できる。」





〇対象者(想定視聴者)

リスクやリスクコミュニケーションに関心はあるが、行動をまだ起こしていない人。何から勉強すればよいのかわからず迷っている人。

例)

・これからはリスクに関する知識が必要だと考えている学生、意識を高めたい学生

・社会人として働いているが、リスクマネジメントやリスクコミュニケーションの専門部署に所属しておらず、これまでリスクについて考えたり話し合ったりする機会がなかった人

・何がリスクか、リスクにどのように向き合えばよいのか悩んでいる生活者

・自分の専門外のリスクについては疎い専門家や研究者





〇形態

対談形式で1回30分前後

・テスト版登場メンバーは、リスク共生社会推進センター有志(宇於崎 裕美、小杉 樹彦、野口 和彦(五十音順))。

・今後は、リスク共生社会推進センター会員のほか外部の異業種異分野の専門家にも出演を依頼する予定。





〇視聴料金

無料





〇テスト版URL

https://www.youtube.com/channel/UC95NYpPrQV0WnqXaMfX55-Q









【特定非営利法人リスク共生社会推進センターについて】

当センターは、リスク共生社会の特徴である、多様性があり調和のとれた社会を構築するための意思決定のプロセスを確立し、目指す社会像の構築とリスクの分析手法の高度化、社会として受容するリスクの選択のプロセスの構築と共有を行うため、以下3つの内容を軸にNPO活動を進めています。





1.達成すべき社会像の構築を行う

2.社会に潜在するリスク分析を行う

3.リスク共生社会構築のための社会実装





URL ： https://riskkyosei.org/

本部 ： 〒240-8501 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79-5

e-mail： info@riskkyousei.org









【有限会社エンカツ社について】

エンカツ社は“エンカツ”なコミュニケーションとビジネスを実現するコンサルティング会社です。企業広報、マーケティング、リスクマネジメントを専門としています。





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