韮崎市では、春の見ごろを迎える桜や桃の花の開花状況を、韮崎市観光協会のホームページにて随時発信しています。

市内には、樹齢300年を超える一本桜「わに塚のサクラ」や、約60ヘクタールに広がる桃の花が咲き誇る「新府桃源郷」など、春ならではの美しい景色が楽しめるスポットが点在しています。

現在、観光協会のサイトでは、これらの名所の開花状況を写真とともに紹介しており、お出かけ前に見ごろを確認することができます。

掲載している主な開花情報

・わに塚のサクラ（2026年）

韮崎市を代表する一本桜。残雪の山々を背景に咲く姿は圧巻です。

https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/sangaku_outdoor/kaika/7220.html

・新府桃源郷（2026年）

ピンクの桃の花と黄色い菜の花が織りなす、春らしい絶景が広がります。

https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/sangaku_outdoor/kaika/7283.html

・季節の花 開花情報（2026年）

市内各所の花の見ごろをまとめてチェックできます。

（穴山さくら公園［コヒガンザクラ］／徳島堰［ソメイヨシノ］／韮崎駅前［タカトウコヒガンザクラ］など）

https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/sangaku_outdoor/kaika/7228.html









開花状況は天候によって日々変化します。見ごろのタイミングを逃さないためにも、最新情報をチェックしてからのお出かけがおすすめです。

春の韮崎は、桜と桃の花が織りなす華やかな風景に包まれます。ぜひ開花情報を参考に、季節ならではの景色を楽しんでみてください。

韮崎市の魅力を紹介｜新府桃源郷♪









山梨県内で比較的開花が遅く、例年4月上旬～中旬ごろに約60haの桃畑一面をピンク色に染めます。

富士山や南アルプスなどの山々を背景に、「澄み渡った空の青」と「桃の花のピンク」「菜の花の黄色」のパステルカラーが、ほのぼのとした農村風景を鮮やかに彩ります。

春のおさんぽにはぴったりの絶景スポットです。

(JR新府駅 や JA梨北新府共選場 周辺一帯に咲き誇ります)

詳しくはこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/shizen/shizen_dousyokubutsu/7610.html