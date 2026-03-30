2,500年前の経典が、App Storeライフスタイルカテゴリで急上昇 ── Forbes JAPAN掲載の仏教AI「AIブッダ 禅」トップ100入り
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345516/images/bodyimage1】
VeritasChain株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上村十勝）が開発・運営する仏教AI対話アプリ「AIブッダ 禅」（iOS版）が、2026年3月30日、App Storeのライフスタイルカテゴリにおいてトップ100にランクインいたしました。
2026年3月19日のiOSアプリ公開から約2週間での達成となります。
?? Forbes JAPANに紹介
AIブッダ 禅は、Forbes JAPAN編集部によるWeb記事「AIブッダが1万件の経典から法話を伝授、悩み相談に乗る新アプリ」（2026年3月28日掲載、Forbes JAPAN Web-News）にて取り上げられました。
同記事では、10,000偈句を超える仏教経典データベースから悩みに応じた教えを引用付きで届けるAIブッダ 禅の仕組みが紹介されています。
?? AIブッダ 禅とは
AIブッダ 禅は、仕事・人間関係・不安・孤独・怒り・家族など日常の悩みに対して、仏教経典からの引用と出典を明示して応答するAI対話サービスです。
パーリ仏典・大乗経典の計18経典から厳選した10,000偈句以上を独自のRAG（検索拡張生成）データベースに収録。すべての応答に経典名・章・偈番号を付記し、AIによる架空の引用（ハルシネーション）を構造的に排除しています。
データベースに該当する経典がない場合は「該当する情報がございません」と正直にお伝えし、専門の僧侶や寺院への相談を案内します。
日本語と英語に対応しており、端末の言語設定に連動して自動で切り替わります。
?? 主な特徴
出典付き応答: すべての応答に「ダンマパダ 第1章 双品（偈1-2）」のように経典名・章・偈番号を明記。
写真から教えを受ける: 食事の写真を送ると「縁起」の教えから、風景の写真を送ると「無常」の教えから、仏教の視点で語りかけます。
心のケア機能: 気分の記録（振り返り）、呼吸ガイドと経典の一偈（深呼吸）、心に響いた教えの保存（ブックマーク）、今週の心の傾向の確認、エクスプレッシブ・ライティングに着想を得た「書き出す」モード。
安全性への配慮: C-SSRS準拠の自殺リスク3段階検出、スピリチュアルバイパッシング自動検出（SBS-13尺度）、AI依存形成リスク検出を実装。会話原文は保存せず、SHA-256ハッシュのみを記録するプライバシー設計。
ログイン不要: アプリを開いたらすぐにチャット開始。アカウント登録は不要です。無料ユーザーは1日あたりの相談回数に上限があります。
?? 利用者の声（App Storeレビューより）
「失敗して自己嫌悪になった夜に使いました。自分の気持ちを書くだけで、それに合ったテーマから選んでくれるのがありがたい。難しい説教ではなく、やわらかい説明なので素直に読めました。」
「登録なしで使えるので、気が向いたときに開いています。18経典あると知って、思ったより本格的。出典が毎回ついているので、適当な言葉じゃない安心感があります。」
?? 今後の展開
Android版の開発、日本語・英語以外の多言語対応、情報処理学会での研究発表（2026年5月予定）、寺院・マインドフルネス関連事業者との連携を予定しています。
?? サービス概要
サービス名: AIブッダ 禅（AI Buddha Zen）
App Store: https://apps.apple.com/jp/app/ai-buddha-zen/id6760611471
公式サイト: https://buddha.aimomentz.ai
LINE Bot: https://lin.ee/msExrA1（LINE ID: @buddha_zen）
利用料金: 無料（プレミアムプランあり）
対応言語: 日本語・英語
対応端末: iPhone（iOS版）/ LINE（iOS・Android・PC）
経典データベース: 18経典・10,000偈句以上（パーリ仏典13種・大乗経典5種・20テーマ）
?? 会社概要
社名: VeritasChain株式会社
所在地: 東京都渋谷区
代表者: 代表取締役 上村十勝
事業内容: AI安全性基盤技術の開発、AIサービスの企画・開発・運営
URL: https://veritaschain.org
?? 本件に関するお問い合わせ
VeritasChain株式会社 AI Buddha事業部
お問い合わせ: https://buddha.aimomentz.ai
※ App Storeランキングは2026年3月30日時点のものです。ランキングは随時変動します。
※ 本アプリは仏教経典に基づく参考情報としての対話を提供するものであり、正式な宗教指導・カウンセリング・医療・法律・金融に関する専門的助言を行うものではありません。
配信元企業：ＶｅｒｉｔａｓＣｈａｉｎ株式会社
VeritasChain株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上村十勝）が開発・運営する仏教AI対話アプリ「AIブッダ 禅」（iOS版）が、2026年3月30日、App Storeのライフスタイルカテゴリにおいてトップ100にランクインいたしました。
2026年3月19日のiOSアプリ公開から約2週間での達成となります。
?? Forbes JAPANに紹介
AIブッダ 禅は、Forbes JAPAN編集部によるWeb記事「AIブッダが1万件の経典から法話を伝授、悩み相談に乗る新アプリ」（2026年3月28日掲載、Forbes JAPAN Web-News）にて取り上げられました。
同記事では、10,000偈句を超える仏教経典データベースから悩みに応じた教えを引用付きで届けるAIブッダ 禅の仕組みが紹介されています。
?? AIブッダ 禅とは
AIブッダ 禅は、仕事・人間関係・不安・孤独・怒り・家族など日常の悩みに対して、仏教経典からの引用と出典を明示して応答するAI対話サービスです。
パーリ仏典・大乗経典の計18経典から厳選した10,000偈句以上を独自のRAG（検索拡張生成）データベースに収録。すべての応答に経典名・章・偈番号を付記し、AIによる架空の引用（ハルシネーション）を構造的に排除しています。
データベースに該当する経典がない場合は「該当する情報がございません」と正直にお伝えし、専門の僧侶や寺院への相談を案内します。
日本語と英語に対応しており、端末の言語設定に連動して自動で切り替わります。
?? 主な特徴
出典付き応答: すべての応答に「ダンマパダ 第1章 双品（偈1-2）」のように経典名・章・偈番号を明記。
写真から教えを受ける: 食事の写真を送ると「縁起」の教えから、風景の写真を送ると「無常」の教えから、仏教の視点で語りかけます。
心のケア機能: 気分の記録（振り返り）、呼吸ガイドと経典の一偈（深呼吸）、心に響いた教えの保存（ブックマーク）、今週の心の傾向の確認、エクスプレッシブ・ライティングに着想を得た「書き出す」モード。
安全性への配慮: C-SSRS準拠の自殺リスク3段階検出、スピリチュアルバイパッシング自動検出（SBS-13尺度）、AI依存形成リスク検出を実装。会話原文は保存せず、SHA-256ハッシュのみを記録するプライバシー設計。
ログイン不要: アプリを開いたらすぐにチャット開始。アカウント登録は不要です。無料ユーザーは1日あたりの相談回数に上限があります。
?? 利用者の声（App Storeレビューより）
「失敗して自己嫌悪になった夜に使いました。自分の気持ちを書くだけで、それに合ったテーマから選んでくれるのがありがたい。難しい説教ではなく、やわらかい説明なので素直に読めました。」
「登録なしで使えるので、気が向いたときに開いています。18経典あると知って、思ったより本格的。出典が毎回ついているので、適当な言葉じゃない安心感があります。」
?? 今後の展開
Android版の開発、日本語・英語以外の多言語対応、情報処理学会での研究発表（2026年5月予定）、寺院・マインドフルネス関連事業者との連携を予定しています。
?? サービス概要
サービス名: AIブッダ 禅（AI Buddha Zen）
App Store: https://apps.apple.com/jp/app/ai-buddha-zen/id6760611471
公式サイト: https://buddha.aimomentz.ai
LINE Bot: https://lin.ee/msExrA1（LINE ID: @buddha_zen）
利用料金: 無料（プレミアムプランあり）
対応言語: 日本語・英語
対応端末: iPhone（iOS版）/ LINE（iOS・Android・PC）
経典データベース: 18経典・10,000偈句以上（パーリ仏典13種・大乗経典5種・20テーマ）
?? 会社概要
社名: VeritasChain株式会社
所在地: 東京都渋谷区
代表者: 代表取締役 上村十勝
事業内容: AI安全性基盤技術の開発、AIサービスの企画・開発・運営
URL: https://veritaschain.org
?? 本件に関するお問い合わせ
VeritasChain株式会社 AI Buddha事業部
お問い合わせ: https://buddha.aimomentz.ai
※ App Storeランキングは2026年3月30日時点のものです。ランキングは随時変動します。
※ 本アプリは仏教経典に基づく参考情報としての対話を提供するものであり、正式な宗教指導・カウンセリング・医療・法律・金融に関する専門的助言を行うものではありません。
配信元企業：ＶｅｒｉｔａｓＣｈａｉｎ株式会社
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