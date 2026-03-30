パーツフィーダー市場の変化：多品種少量時代に対応する柔軟供給へ、CAGR4.8%で拡大する4.26億米ドル市場
パーツフィーダーとは、バラ状態の小物部品を、組立・検査・加工装置が要求する姿勢とピッチに整列させ、一定量を安定供給する自動化コンポーネント群である。代表的構成は、貯留と姿勢選別を担うボウル部、直進搬送のリニア部、分岐・整列・停止を司るエスケープメント、振動や搬送を制御するコントローラ、さらに近年はビジョンやロボットとの協調モジュールである。部品点数の増加、微小化、表面処理の多様化により、単なる搬送ではなく、品質安定、タクト維持、段取り時間短縮、不良流出抑止を同時に成立させる工程設計の要となる。装置メーカーにとっては汎用化とカスタムの境界で付加価値を生む領域であり、ユーザーにとってはライン稼働率と人手依存を左右する投資対象である。
伸びるのは変化への耐性
LP Information調査チームの最新レポートである「世界パーツフィーダー市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/582082/part-feeders）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが4.8%で、2032年までにグローバルパーツフィーダー市場規模は4.26億米ドルに達すると予測されている。グローバルに見た主要特徴は、量的拡大よりも生産の変動性に適応する方向へ進化している点にある。多品種少量、頻繁なモデルチェンジ、短納期化が常態化し、供給機構には高い再現性と素早い切替性が求められる。従来の振動ボウル中心の領域は、部品形状の複雑化や傷つきやすさへの対応、クリーン度要求の高まりを背景に、柔軟供給や視覚フィードバック制御を組み込む設計思想へ拡張する。さらに、装置単体ではなくライン全体最適の観点から、供給の詰まり、混入、静電気、粉塵、騒音といった現場制約を仕様に織り込み、工程能力を定量化して保証する動きが強まる。結果として、パーツフィーダーは周辺機器から、設備立上げ速度と品質保証の時間軸を短縮する競争力の源泉へ位置付けが変化している。
図. パーツフィーダー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345495/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345495/images/bodyimage2】
図. 世界のパーツフィーダー市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：数字が示す勢力図
LP Informationのトップ企業研究センターによると、パーツフィーダーの世界的な主要製造業者には、Rhein-Nadel Automation (RNA)、Afag Automation (Emerson)、Weber Schraubautomaten GmbH、SANKI、DEPRAG、Asyril、NTN、Performance Feeders、Shanghai PuZhuo、IKSなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約54.0%の市場シェアを持っていた。この勢力図の背景には地域ごとの勝ち筋がある。欧州勢は高精度加工と標準化、食品・医療を含む規制要求への適合力を武器に、再現性とエンジニアリングサービスで存在感を維持する構図である。日本勢は高い信頼性設計と制御技術、現場起点の作り込みで、微小部品や高速安定供給、長期保守の文脈で選好されやすい。一方、北米はラインインテグレーションとカスタム対応の厚みで、顧客工程に合わせた最適設計と短納期立上げを価値化する傾向が強い。中国は需要基盤の厚さと供給網の近接性を背景に、コスト競争力と対応スピードを磨き、特定用途から裾野を広げる展開が目立つ。企業別には、従来型の振動供給を核にしつつ、柔軟供給や視覚・ロボ協調を取り込むか、あるいは制御・デジタル設定支援で使いこなしの難易度を下げるかで差別化軸が分岐している。
伸びるのは変化への耐性
LP Information調査チームの最新レポートである「世界パーツフィーダー市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/582082/part-feeders）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが4.8%で、2032年までにグローバルパーツフィーダー市場規模は4.26億米ドルに達すると予測されている。グローバルに見た主要特徴は、量的拡大よりも生産の変動性に適応する方向へ進化している点にある。多品種少量、頻繁なモデルチェンジ、短納期化が常態化し、供給機構には高い再現性と素早い切替性が求められる。従来の振動ボウル中心の領域は、部品形状の複雑化や傷つきやすさへの対応、クリーン度要求の高まりを背景に、柔軟供給や視覚フィードバック制御を組み込む設計思想へ拡張する。さらに、装置単体ではなくライン全体最適の観点から、供給の詰まり、混入、静電気、粉塵、騒音といった現場制約を仕様に織り込み、工程能力を定量化して保証する動きが強まる。結果として、パーツフィーダーは周辺機器から、設備立上げ速度と品質保証の時間軸を短縮する競争力の源泉へ位置付けが変化している。
図. パーツフィーダー世界総市場規模
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図. 世界のパーツフィーダー市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：数字が示す勢力図
LP Informationのトップ企業研究センターによると、パーツフィーダーの世界的な主要製造業者には、Rhein-Nadel Automation (RNA)、Afag Automation (Emerson)、Weber Schraubautomaten GmbH、SANKI、DEPRAG、Asyril、NTN、Performance Feeders、Shanghai PuZhuo、IKSなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約54.0%の市場シェアを持っていた。この勢力図の背景には地域ごとの勝ち筋がある。欧州勢は高精度加工と標準化、食品・医療を含む規制要求への適合力を武器に、再現性とエンジニアリングサービスで存在感を維持する構図である。日本勢は高い信頼性設計と制御技術、現場起点の作り込みで、微小部品や高速安定供給、長期保守の文脈で選好されやすい。一方、北米はラインインテグレーションとカスタム対応の厚みで、顧客工程に合わせた最適設計と短納期立上げを価値化する傾向が強い。中国は需要基盤の厚さと供給網の近接性を背景に、コスト競争力と対応スピードを磨き、特定用途から裾野を広げる展開が目立つ。企業別には、従来型の振動供給を核にしつつ、柔軟供給や視覚・ロボ協調を取り込むか、あるいは制御・デジタル設定支援で使いこなしの難易度を下げるかで差別化軸が分岐している。