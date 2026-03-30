『エルダーサイン Awakening』配信3か月記念！ 会員数50,000人突破＆記念福袋販売開始！ さらに″エルダーサイン″5日間限定で2倍配布！
株式会社ギグビーイング（本社：東京都、代表取締役：加藤拓）は、ブラウザゲーム『エルダーサイン Awakening』において、配信開始から3か月を記念したキャンペーンを2026年3月28日より開始いたします。
本キャンペーンでは、会員数50,000人突破を記念し、期間限定の特別施策を複数展開いたします。
ぜひこの機会に「エルダーサインAwakening」をプレイしてみてください。
「Mobage」
https://eldersign.jp/index_mobagenbpf
「ゲソてん byGMO」
https://gesoten.com/games/game/9179
■ 配信3か月記念！豪華福袋販売開始
期間限定で、豪華アイテムが詰まった記念福袋を販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345505/images/bodyimage1】
＜販売期間＞
2026年3月29日 ～ 4月12日
＜主な内容＞
・銀の鍵 ×6
・黄金の蜂蜜酒 ×6
・ショゴス丼 ×6
・ネザーサイン ×6
・シーファソール ×1
・緊急ミッションチケット ×6
さらに、
**プラチナモンスターチケット（1体確定）**を封入！
※おひとり様2回まで購入可能
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345505/images/bodyimage2】
■ プラチナチケット入り福袋で戦力大幅強化！
本福袋には、強力なプラチナモンスターが確定で入手できる特別チケットを封入。
戦力強化の大きなチャンスとなる限定パックです。
※プラチナモンスターのグレードはC～B位のものが確率で出現
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345505/images/bodyimage3】
■ 5日間限定！"エルダーサイン"2倍配布！
会員数50,000人突破を記念して、
ゲーム内でモンスターをフォールドする際に使用する重要要素
「エルダーサイン」の配布量が期間限定で2倍に増加！
＜実施期間＞
2026年3月28日 ～ 5日間限定
育成・収集を一気に加速できる特別キャンペーンとなっております。
■ 『エルダーサイン Awakening』について
『エルダーサイン Awakening』は、クトゥルフ神話の世界観をベースにしたブラウザゲームです。
プレイヤーは異形のモンスターたちを従え、戦略的なバトルと収集を楽しむことができます。
■ 今後の展開
今後も『エルダーサイン Awakening』では、
定期的なイベント更新や新コンテンツ追加を行い、
さらなるユーザー体験の向上を目指してまいります。
■ コピーライト
(C)2012-2025 Lindwurm / GigBeing
＜ゲーム情報＞
■タイトル名 ：エルダーサインAwakening
■ジャンル ：クトゥルフ神話×TCG
■対応端末 ：iOS／Android／PC
■配信URL ：
「Mobage」
https://eldersign.jp/index_mobagenbpf
※ゲームをプレイするには、 「Mobage」への登録が必要
「ゲソてん byGMO」
https://gesoten.com/games/game/9179
※ゲームをプレイするには、「ゲソてん byGMO」への登録が必要
■価格 ：基本無料(ゲーム内課金あり)
■推奨ブラウザ ：Safari/Chrome/Edge/Firefox 最新バージョンにて動作検証済み
■会社概要
商号 ：株式会社ギグビーイング
設立 ：2019年5月
資本金：300万円
URL ： https://gigbeing.com/
※ゲームをプレイするには、「Mobage」への登録が必要
「ゲソてん byGMO」
https://gesoten.com/games/game/9179
※ゲームをプレイするには、「ゲソてん byGMO」への登録が必要
■価格 ：基本無料(ゲーム内課金あり)
■推奨ブラウザ ：Safari/Chrome/Edge/Firefox 最新バージョンにて動作検証済み
■会社概要
商号 ：株式会社ギグビーイング
設立 ：2019年5月
資本金：300万円
URL ： https://gigbeing.com/
配信元企業：株式会社ギグビーイング
本キャンペーンでは、会員数50,000人突破を記念し、期間限定の特別施策を複数展開いたします。
ぜひこの機会に「エルダーサインAwakening」をプレイしてみてください。
「Mobage」
https://eldersign.jp/index_mobagenbpf
「ゲソてん byGMO」
https://gesoten.com/games/game/9179
■ 配信3か月記念！豪華福袋販売開始
期間限定で、豪華アイテムが詰まった記念福袋を販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345505/images/bodyimage1】
＜販売期間＞
2026年3月29日 ～ 4月12日
＜主な内容＞
・銀の鍵 ×6
・黄金の蜂蜜酒 ×6
・ショゴス丼 ×6
・ネザーサイン ×6
・シーファソール ×1
・緊急ミッションチケット ×6
さらに、
**プラチナモンスターチケット（1体確定）**を封入！
※おひとり様2回まで購入可能
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345505/images/bodyimage2】
■ プラチナチケット入り福袋で戦力大幅強化！
本福袋には、強力なプラチナモンスターが確定で入手できる特別チケットを封入。
戦力強化の大きなチャンスとなる限定パックです。
※プラチナモンスターのグレードはC～B位のものが確率で出現
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345505/images/bodyimage3】
■ 5日間限定！"エルダーサイン"2倍配布！
会員数50,000人突破を記念して、
ゲーム内でモンスターをフォールドする際に使用する重要要素
「エルダーサイン」の配布量が期間限定で2倍に増加！
＜実施期間＞
2026年3月28日 ～ 5日間限定
育成・収集を一気に加速できる特別キャンペーンとなっております。
■ 『エルダーサイン Awakening』について
『エルダーサイン Awakening』は、クトゥルフ神話の世界観をベースにしたブラウザゲームです。
プレイヤーは異形のモンスターたちを従え、戦略的なバトルと収集を楽しむことができます。
■ 今後の展開
今後も『エルダーサイン Awakening』では、
定期的なイベント更新や新コンテンツ追加を行い、
さらなるユーザー体験の向上を目指してまいります。
■ コピーライト
(C)2012-2025 Lindwurm / GigBeing
＜ゲーム情報＞
■タイトル名 ：エルダーサインAwakening
■ジャンル ：クトゥルフ神話×TCG
■対応端末 ：iOS／Android／PC
■配信URL ：
「Mobage」
https://eldersign.jp/index_mobagenbpf
※ゲームをプレイするには、 「Mobage」への登録が必要
「ゲソてん byGMO」
https://gesoten.com/games/game/9179
※ゲームをプレイするには、「ゲソてん byGMO」への登録が必要
■価格 ：基本無料(ゲーム内課金あり)
■推奨ブラウザ ：Safari/Chrome/Edge/Firefox 最新バージョンにて動作検証済み
■会社概要
商号 ：株式会社ギグビーイング
設立 ：2019年5月
資本金：300万円
URL ： https://gigbeing.com/
※ゲームをプレイするには、「Mobage」への登録が必要
「ゲソてん byGMO」
https://gesoten.com/games/game/9179
※ゲームをプレイするには、「ゲソてん byGMO」への登録が必要
■価格 ：基本無料(ゲーム内課金あり)
■推奨ブラウザ ：Safari/Chrome/Edge/Firefox 最新バージョンにて動作検証済み
■会社概要
商号 ：株式会社ギグビーイング
設立 ：2019年5月
資本金：300万円
URL ： https://gigbeing.com/
配信元企業：株式会社ギグビーイング
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