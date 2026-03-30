『三角兄弟』が「CINRA Inspiring Awards Edition 2026」吉田恵里香賞を受賞！「誰か共存する奇跡について何度も考えさせられる作品でした」
株式会社ヒーローズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、刊行した『三角兄弟』上下巻（著：トキワセイイチ）が、WEBメディア 「CINRA」が主催する「CINRA Inspiring Awards Edition 2026」にて「吉田恵里香賞」を受賞したことをお知らせいたします。
「CINRA Inspiring Awards」は、ジャンルを越えて「これからの時代を形づくる」作品を讃えるアワード。選者は脚本家・小説家の吉田恵里香氏（代表作：ドラマ『恋せぬふたり』『虎に翼』、アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』等）です。
▼吉田恵里香氏 コメント
2025年、何人に「三角兄弟」をお薦めしたか分かりません。人は過ちを犯し、通じ合えず、それでも誰かを分かった気になって誰かとのつながりを欲す。誰かと共存する奇跡について何度も考えさせられる作品でした。
「CINRA Inspiring Awards Edition 2026」特設サイト
https://www.cinra.net/specialfeature/awards2026
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345425/images/bodyimage1】
(C)トキワセイイチ / ヒーローズ
■作品情報
『三角兄弟』トキワセイイチ
【上巻】
出版年月日｜2025年7月29日(火)
ISBN｜978-4-86805-084-1
版型｜B6
定価｜979円（本体価格890円）
【下巻】
出版年月日｜2025年7月29日(火)
ISBN｜978-4-86805-085-8
版型｜B6
定価｜979円（本体価格890円）
【あらすじ】
宇宙から来た謎の三角の物体。彼らは子供と猫の姿になって地球で暮らしはじめた。
地球に観光にくる宇宙人のサポートをしている野庭は彼らのお世話をすることになってしまいーー？
生まれて生きる全てを描くSF生活漫画。
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
「CINRA Inspiring Awards」は、ジャンルを越えて「これからの時代を形づくる」作品を讃えるアワード。選者は脚本家・小説家の吉田恵里香氏（代表作：ドラマ『恋せぬふたり』『虎に翼』、アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』等）です。
▼吉田恵里香氏 コメント
2025年、何人に「三角兄弟」をお薦めしたか分かりません。人は過ちを犯し、通じ合えず、それでも誰かを分かった気になって誰かとのつながりを欲す。誰かと共存する奇跡について何度も考えさせられる作品でした。
「CINRA Inspiring Awards Edition 2026」特設サイト
https://www.cinra.net/specialfeature/awards2026
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345425/images/bodyimage1】
(C)トキワセイイチ / ヒーローズ
■作品情報
『三角兄弟』トキワセイイチ
【上巻】
出版年月日｜2025年7月29日(火)
ISBN｜978-4-86805-084-1
版型｜B6
定価｜979円（本体価格890円）
【下巻】
出版年月日｜2025年7月29日(火)
ISBN｜978-4-86805-085-8
版型｜B6
定価｜979円（本体価格890円）
【あらすじ】
宇宙から来た謎の三角の物体。彼らは子供と猫の姿になって地球で暮らしはじめた。
地球に観光にくる宇宙人のサポートをしている野庭は彼らのお世話をすることになってしまいーー？
生まれて生きる全てを描くSF生活漫画。
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
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