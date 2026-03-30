リディアダンスアカデミー守口校Kanaの新クラス開講!!
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、大阪府守口市のダンススタジオにて新クラス（担当：Kana）を4月3日よりスタートいたします。
HP：https://re-dia.jp/blog/moriguchi-newclass-kana/
［講師］
Kana
［担当レッスン］
■守口校／2スタジオ
毎週金曜
16:00～17:00 リトルクラス
17:15～18:30 Girls HIPHOP／キッズ＆一般クラス
18:45～20:00 Free Style／キッズ＆一般クラス
［講師プロフィール］
Kana(K2CB)
2019年 11月 北京 keepkeepダンスコンテスト5位
2021年２月K2CB所属
2021年3月 真之介バックダンサー
2021年4月AISHA バックダンサー
2022年11月 CAM’ROC 優勝
2023年 7月 QUEENPLACE 開催
2023年 11月 CAM’ROC 3位、オーディエンス賞
2024年7月 MC TYSON MV出演
2024年 11月 CAM’ROC オーディエンス賞
2025年 大阪万博 ドイツパビリオン 公式ダンサー
[ レッスン紹介 ]
リトルクラス
ストレッチ→アイソレ→リズムトレーニング→簡単な振付
踊ることが楽しい！を第一に基礎からゆっくり丁寧に教えていきます。
girlshiphopキッズ&一般
freestyle キッズ&一般
ストレッチ→筋トレ→アイソレ→簡単な振り付けから応用
ダンスの土台を作っていけるよう基礎から丁寧に教えていきます。
初回の4/3（金）は無料体験会を実施
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/3/8?date_from=2026-03-30
該当クラスを選択していただくと「新規開講無料チケット」をご購入いただけますので、購入後にご予約ください。
なお、4月休会中の方・チケット会員の方は無料体験の対象外となります。
繰越チケット、または1回チケットにてご予約をお願いいたします。
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー守口校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー守口校
所在地：〒570-0079 大阪府守口市金下町1-3-8
最寄駅：京阪「土居駅」から徒歩4分／地下鉄「太子橋今市駅」から徒歩3分
開講曜日：月・火・水・木・金・土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/moriguchi/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342119/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
HP：https://re-dia.jp/blog/moriguchi-newclass-kana/
［講師］
Kana
［担当レッスン］
■守口校／2スタジオ
毎週金曜
16:00～17:00 リトルクラス
17:15～18:30 Girls HIPHOP／キッズ＆一般クラス
18:45～20:00 Free Style／キッズ＆一般クラス
［講師プロフィール］
Kana(K2CB)
2019年 11月 北京 keepkeepダンスコンテスト5位
2021年２月K2CB所属
2021年3月 真之介バックダンサー
2021年4月AISHA バックダンサー
2022年11月 CAM’ROC 優勝
2023年 7月 QUEENPLACE 開催
2023年 11月 CAM’ROC 3位、オーディエンス賞
2024年7月 MC TYSON MV出演
2024年 11月 CAM’ROC オーディエンス賞
2025年 大阪万博 ドイツパビリオン 公式ダンサー
[ レッスン紹介 ]
リトルクラス
ストレッチ→アイソレ→リズムトレーニング→簡単な振付
踊ることが楽しい！を第一に基礎からゆっくり丁寧に教えていきます。
girlshiphopキッズ&一般
freestyle キッズ&一般
ストレッチ→筋トレ→アイソレ→簡単な振り付けから応用
ダンスの土台を作っていけるよう基礎から丁寧に教えていきます。
初回の4/3（金）は無料体験会を実施
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/3/8?date_from=2026-03-30
該当クラスを選択していただくと「新規開講無料チケット」をご購入いただけますので、購入後にご予約ください。
なお、4月休会中の方・チケット会員の方は無料体験の対象外となります。
繰越チケット、または1回チケットにてご予約をお願いいたします。
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー守口校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー守口校
所在地：〒570-0079 大阪府守口市金下町1-3-8
最寄駅：京阪「土居駅」から徒歩4分／地下鉄「太子橋今市駅」から徒歩3分
開講曜日：月・火・水・木・金・土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/moriguchi/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342119/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
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