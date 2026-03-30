読売新聞社は4月1日、小中高校向け記事データベース「ヨミダススクール」をリニューアルし、新たに「読売KODOMO新聞」「読売中高生新聞」の2コンテンツを加えます。これまでの「読売新聞」、英字紙「The Japan News」と合わせて4紙の記事が閲覧できるようになります。3か月間の無料トライアルも実施中です。

全国の学校の教室にパソコンやタブレットが普及し、調べ学習や探究学習にインターネットを活用する事例が増えています。「ヨミダススクール」は、読売新聞が取材した日本や世界で起きたさまざまなニュースを瞬時に調べることができる「確かなニュース」のデータベースとして、最新の情報を教育現場に提供してまいります。





新たな「ヨミダススクール」のトップページ





■新たな「ヨミダススクール」のトップページ■

「ヨミダススクール」URL

https://database.yomiuri.co.jp/school/









■「ヨミダススクール」リニューアルの概要

(1)読売新聞、The Japan News、読売KODOMO新聞、読売中高生新聞の4紙が読める

読売新聞(全国版1986年9月～、地域版1986年12月～)、読売新聞発行の英字紙The Japan News(1989年9月～※前身のThe Daily Yomiuriを含む)の記事のアーカイブに加え、週1回発行している読売KODOMO新聞と読売中高生新聞(ともに2023年1月～)のニュースページを読むことができます。

読売KODOMO新聞は、「街をスイスイLRT 開業1年 宇都宮で大活躍」や「夏のレジャー 危険な生物にご用心！！」など鉄道や動物をはじめ、児童の関心の高いテーマを掲載。また、漢字にルビを振ることで小学校低学年の児童にも読みやすくしています。難しいニュースだけでなく、身近なニュースも取り上げているので、教室での話題作りに役立ちます。

読売中高生新聞は、国内外のニュースを分かりやすくまとめ、中高生なら知っておきたい基礎知識を丁寧に解説。キャリア教育や探究学習のテーマ探しに最適です。





(2)毎日更新される読売新聞の豊富なコンテンツ

収録されている記事件数は日英合わせて約950万件で日本最大級です。読売新聞記事は、毎年約22万件のペースで増え続けています。また、英字紙The Japan Newsの主要な記事は、読売新聞の日本語の記事と相互にリンクしています。中高生の時事英語の学習や増加する外国籍の児童・生徒に日本のニュースを学んでもらう手助けにもなります。





(3)無料お試しは3か月 時間をかけてしっかりと確認

ヨミダススクール導入をご検討の際は、現場でもしっかり使ってみてからご判断いただけるように、お試し期間は少し長めの「3か月」に設定しています。ヨミダススクールに収録された読売4紙の情報をすみずみまでチェックするだけではなく、先生の教案作成や授業の副教材開発に効果を発揮する記事クリッピング機能「マイ記事」やフリーワード検索など、機能面でもいろいろとお試しいただけます。









■「ヨミダススクール」概要

ご利用料金

・同時50アクセス毎に、年間料金(税別)108,000円(月額9,000円)にてご提供いたします。





・「SARTRAS」に補償金の支払いを申請していない教育機関を対象に、オプションとして「オンライン授業プラン」を用意しています。これは、著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)第1項の規定と同一範囲の公衆送信(児童・生徒・学生へのメール送信、オンライン授業での利用など)を行うことを読売新聞社が事前に承諾するサービスです。追加利用料金は年間6,000円(税別)です。