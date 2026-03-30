ライトウェイプロダクツジャパン株式会社は、全国の自転車販売店24店舗にて、FLRのサイクリングシューズを試し履きできるリレーポップアップを、2026年4月3日(金)より開催いたします。





FLRリレーポップアップ2026





ブルガリアの高性能サイクリングシューズブランド「FLR(エフエルアール)」のシューズは、高品質で幅広いラインナップをリーズナブルな価格で揃え、日本人にもフィットしやすい幅広の靴型であることを特徴としています。

ブエルタ・ア・エスパーニャでの優勝、UCI世界選手権チームタイムトライアルでの金メダル獲得など、輝かしい成績を残した数々の選手たちが着用してきたハイエンドモデル「F-9」「FNT-9」と、エントリーモデルの「F-3」「FNT-3」を全サイズご試着いただけます。

「FNT-9」はモデルチェンジしたばかりの新型をご用意しております。









■ポップアップ限定特典

ポップアップ開催中の店舗でFLRの商品をご購入いただくと、シューズおよびインソールが全品10％OFF！

さらに、店頭在庫がないモデルでも10％OFFで取り寄せ＆無料でご自宅配送！









■開催スケジュール

4/3 fri ～ 4/14 tue

東京都小平市：ALDINA cyclery(東京都小平市上水南町3-3-19)





4/24 fri ～ 5/6 wed

佐賀県佐賀市 ：サイクルショップ ツカサ(佐賀県佐賀市八幡小路4-34)

栃木県宇都宮市：ネオ・サイクリスタ駅東店(栃木県宇都宮市元今泉5-11-16)





5/15 fri ～ 5/24 sun

栃木県塩谷郡：Gufo Cycle Works

(栃木県塩谷郡高根沢町宝石台3-1-7 テナント那須102)

宮城県石巻市：クマガイサイクル(宮城県石巻市門脇町5丁目1-3)





6/5 fri ～ 6/14 sun

東京都町田市：ワカマツサイクル(東京都町田市成瀬7丁目10-6-102)

岐阜県瑞浪市：サイクルショップDADDY(岐阜県瑞浪市一色町5-11)





6/26 fri ～ 7/5 sun

福岡県福岡市：CYCLE STAGE Ryo

島根県益田市：サイクルセンター まつしま(島根県益田市駅前町10-17)





8/7 fri ～ 8/16 sun

熊本県熊本市：Any Road(熊本市中央区帯山5-23-17)

長野県諏訪市：ウエハラサイクル(長野県諏訪市末広町5-14)





8/28 fri ～ 9/6 sun

愛知県名古屋市：ワイズロード名古屋クロスバイク・ウェア館

(愛知県名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル 1-102)

三重県名張市 ：サイクルプロショップrpm(三重県名張市青蓮寺1521-5)





9/18 fri ～ 9/27 sun

山梨県中央市：YOU CAN 山梨(山梨県中央市山之神3632-8)

兵庫県尼崎市：ADサイクル(兵庫県尼崎市東難波町5-6-16)





10/9 fri ～ 10/18 sun

愛知県刈谷市 ：サイクルぴっとイノウエ 刈谷店

(愛知県刈谷市高須町1丁目6番地10)

埼玉県さいたま市：パワーコープ(埼玉県さいたま市南区鹿手袋1丁目2-34)





10/30 fri ～ 11/8 sun

東京都多摩市：バイクプラス多摩センター店(多摩市鶴牧2-9-15)





11/20 fri ～ 11/29 sun

千葉県千葉市 ：イオンバイク幕張新都心店 (※11/30まで開催)

(千葉県千葉市美浜区豊砂1-6)

神奈川県藤沢市：ちばサイクル湘南藤沢店(神奈川県藤沢市本町1-1-31)





12/11 fri ～ 12/20 sun

未定









■試着可能モデル

● FNT-9

ニットアッパーシリーズのハイエンドフラッグシップモデル。新型のフルカーボンアウトソール「R600」を採用。

FNT-9





● FNT-3

ニットアッパーシリーズのミドルグレードモデル。剛性と快適性のバランスが良いグラスファイバーナイロンアウトソール「R250」を採用。

FNT-3





● F-9

マイクロファイバーレザーアッパーシリーズのハイエンドフラッグシップモデル。フルカーボンアウトソールの「R500」を採用。

F-9





● F-3

マイクロファイバーレザーアッパーシリーズのミドルグレードモデル。剛性と快適性のバランスが良いグラスファイバーナイロンアウトソール「R250」を採用。

F-3





● エリートパフォーマンスインソール

アーチの高さロー／ミディアム／ハイの3種類をラインナップし、ライダーの足型を問わず最適な運動機能を引き出す。

エリートパフォーマンスインソール - ハイアーチサポート

エリートパフォーマンスインソール - ミディアムアーチサポート

エリートパフォーマンスインソール - ローアーチサポート





■FLRについて

FLRは、ホビーライダーからプロレーサーまでが納得できる幅広いサイクリングシューズのラインナップを揃える、ブルガリアのシューズカンパニーです。最高のパフォーマンス、品質、快適性を備えたサイクリングシューズを、誰もが手に取ることができる優れた価格で世界中のライダーに届けることを使命としています。FLRがサポートするプロライダーやプロチームは、特注品ではなく市販品を履いてレースに参戦することが知られており、ブエルタエスパーニャでの優勝や、UCI世界選手権チームタイムトライアルでの金メダル獲得など、数々の功績をあげています。





FLR＝Fast(速く), Light(軽く), Reliable(信頼できる)





※記載している特典、開催スケジュールおよび試着可能モデルは、予告なく変更する場合がございます。