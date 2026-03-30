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海外製品の輸入販売を行うSHAPPYNES(所在地：秋田県北秋田市)は、「Fold(折りたたむ)」というコンセプトのもと、軽量で持ち運びやすく、必要なときには形を変えて機能を拡張するLight Foldシリーズの先行発売プロジェクトを、2026年4月中旬に応援購入サービス「Makuake」にて開始予定です。下記のLINE登録を行いプロジェクト公開日や商品の詳細をご覧ください。


LINE URL： https://lin.ee/6WRPUaS


LINE


＜ポーチがクロスボディバッグに瞬間拡張＞

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＜ショルダーバッグがバックパックに瞬間拡張＞

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＜日本初※の瞬間拡張。ポーチ→バッグ。バッグ→リュックに＞

https://youtu.be/6QQKPMMgizM?si=n__PXft6lU9YzeV_



※「日本初」は当社調べ



■【瞬間拡張】折りたためばコンパクト！必要なときだけ広がる、旅も日常も支える設計。

1秒で展開！コンパクトに出掛けて、急な荷物に即対応。


＜選べる2種類＞

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■【大容量展開】コンパクトな状態から展開することで収納スペースを拡張。12倍拡張！

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■【超軽量】日常も旅行も軽やかに！毎日使いたくなる軽さで快適な着け心地。

わずか300g(バックパック)ポーチは230gの軽量設計。持ち運びの負担を抑え、日常使いから旅行まで取り入れやすい設計。


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■【撥水耐久】雨や雪にも頼れる素材と耐久性！選べる2タイプで装いと用途に対応。

急な雨や雪にも心配なし！軽量でありながら耐摩耗性のあるポリエステル素材を採用し、撥水仕様の為天気を気にせず使いやすい設計。


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■シンプルなデザイン

男女問わず使用しやすいシンプルな見た目！


■種類・カラーバリエーション

【ポーチ→クロスボディバッグ】

【ショルダーバッグ→バックパック】



■商品概要

【商品仕様】

★クロスボディバッグ★

主素材　　：ポリエステル

付属品　　：取り外し可能・長さ調整可能ショルダーストラップ

ポケット数：・ポーチ

　　　　　　　外側ファスナーポケット×2、外側オープンポケット×1

　　　　　　・クロスボディバッグ

　　　　　　　ファスナー付きメイン収納×1、外側ファスナーポケット×2、

　　　　　　　外側オープンポケット×1

サイズ　　：・クローズ時　W9.5 × H17 × D5.5 cm

　　　　　　・オープン時　W35 × H35 × D12 cm

重量　　　：230g(ショルダーストラップ含む)

容量　　　：・クローズ時　1.2L

　　　　　　・オープン時　14.5L


★バックパック★

主素材　　：ポリエステル

付属品　　：取り外し可能・長さ調整可能ショルダーストラップ

ポケット数：・ショルダー

　　　　　　　外側ファスナーポケット×1

　　　　　　・バックパック

　　　　　　　ファスナー付きメイン収納×1、外側ファスナーポケット×2、

　　　　　　　外側オープンポケット×2、内側オープンポケット×1

サイズ　　：・クローズ時　W21.5 × H16.5 × D10 cm

　　　　　　・オープン時　W21.5 × H35 × D16.5 cm

重量　　　：300g

容量　　　：・クローズ時　3.5L

　　　　　　・オープン時　12L


【セット内容】

・LightFold(本体)×1



■リターンについて

LightFold　ポーチ(本体)

＜限定30個＞超超早割7,000円OFF

＜限定100個＞超早割6,500円OFF

＜限定100個＞Makuake割6,000円OFF


LightFold　ショルダー(本体)

＜限定30個＞超超早割8,500円OFF

＜限定100個＞超早割8,000円OFF

＜限定100個＞Makuake割7,500円OFF


LightFold　ポーチ＆ショルダー(本体)

＜限定50個＞セット割18000円OFF



■プロジェクト概要

プロジェクト名： 【瞬間拡張】ポーチがバッグに！バッグがリュックに！

　　　　　　　　 超軽量×撥水でどこへでも気軽に

期間　　　　　： 2025年4月中旬～5月末日予定

LINE URL　　　： https://lin.ee/6WRPUaS


※LINE登録を行いプロジェクト公開日や商品の詳細をご覧ください。



■会社情報(Makuakeプロジェクト実行者)

会社名　： SHAPPYNES

代表者　： 石川 俊吾

所在地　： 秋田県北秋田市

設立　　： 2025年4月

事業内容： 海外製品の日本市場展開、クラウドファンディング事業、EC販売