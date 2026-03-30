日本初※！ポーチがクロスボディバッグに ショルダーバッグがバックパックに！「Makuake」にて4月中旬にプロジェクト開始予定
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海外製品の輸入販売を行うSHAPPYNES(所在地：秋田県北秋田市)は、「Fold(折りたたむ)」というコンセプトのもと、軽量で持ち運びやすく、必要なときには形を変えて機能を拡張するLight Foldシリーズの先行発売プロジェクトを、2026年4月中旬に応援購入サービス「Makuake」にて開始予定です。下記のLINE登録を行いプロジェクト公開日や商品の詳細をご覧ください。
LINE URL： https://lin.ee/6WRPUaS
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＜ポーチがクロスボディバッグに瞬間拡張＞
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＜ショルダーバッグがバックパックに瞬間拡張＞
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＜日本初※の瞬間拡張。ポーチ→バッグ。バッグ→リュックに＞
https://youtu.be/6QQKPMMgizM?si=n__PXft6lU9YzeV_
※「日本初」は当社調べ
■【瞬間拡張】折りたためばコンパクト！必要なときだけ広がる、旅も日常も支える設計。
1秒で展開！コンパクトに出掛けて、急な荷物に即対応。
＜選べる2種類＞
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■【大容量展開】コンパクトな状態から展開することで収納スペースを拡張。12倍拡張！
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■【超軽量】日常も旅行も軽やかに！毎日使いたくなる軽さで快適な着け心地。
わずか300g(バックパック)ポーチは230gの軽量設計。持ち運びの負担を抑え、日常使いから旅行まで取り入れやすい設計。
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■【撥水耐久】雨や雪にも頼れる素材と耐久性！選べる2タイプで装いと用途に対応。
急な雨や雪にも心配なし！軽量でありながら耐摩耗性のあるポリエステル素材を採用し、撥水仕様の為天気を気にせず使いやすい設計。
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■シンプルなデザイン
男女問わず使用しやすいシンプルな見た目！
■種類・カラーバリエーション
【ポーチ→クロスボディバッグ】
【ショルダーバッグ→バックパック】
■商品概要
【商品仕様】
★クロスボディバッグ★
主素材 ：ポリエステル
付属品 ：取り外し可能・長さ調整可能ショルダーストラップ
ポケット数：・ポーチ
外側ファスナーポケット×2、外側オープンポケット×1
・クロスボディバッグ
ファスナー付きメイン収納×1、外側ファスナーポケット×2、
外側オープンポケット×1
サイズ ：・クローズ時 W9.5 × H17 × D5.5 cm
・オープン時 W35 × H35 × D12 cm
重量 ：230g(ショルダーストラップ含む)
容量 ：・クローズ時 1.2L
・オープン時 14.5L
★バックパック★
主素材 ：ポリエステル
付属品 ：取り外し可能・長さ調整可能ショルダーストラップ
ポケット数：・ショルダー
外側ファスナーポケット×1
・バックパック
ファスナー付きメイン収納×1、外側ファスナーポケット×2、
外側オープンポケット×2、内側オープンポケット×1
サイズ ：・クローズ時 W21.5 × H16.5 × D10 cm
・オープン時 W21.5 × H35 × D16.5 cm
重量 ：300g
容量 ：・クローズ時 3.5L
・オープン時 12L
【セット内容】
・LightFold(本体)×1
■リターンについて
LightFold ポーチ(本体)
＜限定30個＞超超早割7,000円OFF
＜限定100個＞超早割6,500円OFF
＜限定100個＞Makuake割6,000円OFF
LightFold ショルダー(本体)
＜限定30個＞超超早割8,500円OFF
＜限定100個＞超早割8,000円OFF
＜限定100個＞Makuake割7,500円OFF
LightFold ポーチ＆ショルダー(本体)
＜限定50個＞セット割18000円OFF
■プロジェクト概要
プロジェクト名： 【瞬間拡張】ポーチがバッグに！バッグがリュックに！
超軽量×撥水でどこへでも気軽に
期間 ： 2025年4月中旬～5月末日予定
LINE URL ： https://lin.ee/6WRPUaS
※LINE登録を行いプロジェクト公開日や商品の詳細をご覧ください。
■会社情報(Makuakeプロジェクト実行者)
会社名 ： SHAPPYNES
代表者 ： 石川 俊吾
所在地 ： 秋田県北秋田市
設立 ： 2025年4月
事業内容： 海外製品の日本市場展開、クラウドファンディング事業、EC販売