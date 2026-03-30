CS放送「衛星劇場」では、2024年11月に新橋演舞場で上演された舞台「有頂天家族」を放送。4月12日(日) 午前10:15より中村鷹之資出演回を、4月19日(日) 午前10:45より濱田龍臣出演回を放送します。森見登美彦の大人気小説「有頂天家族」を、G2の脚本・演出で舞台化。京都を舞台に、狸・天狗・人間が繰り広げる大騒動を描きます。主人公の下鴨矢三郎を中村鷹之資と濱田龍臣がＷキャストで勤め、若月佑美、渡部秀、池田成志、相島一之、檀れい 他、豪華出演者が集結しております。ぜひご覧ください！

舞台「有頂天家族」中村鷹之資の回

★CS衛星劇場にて、4月12日(日) 午前10:15～放送！

2024年11月10日昼公演/新橋演舞場にて収録[原作]森見登美彦（『有頂天家族』幻冬舎刊 ）[脚本・演出]G2[出演]中村鷹之資、若月佑美、渡部秀、池田成志、相島一之、檀れい、有川マコト、盛隆二、谷山知宏、林田一高、鹿野真央、佛淵和哉、橋本偉成（Wキャスト）、徳山なお（Wキャスト）ほか

舞台「有頂天家族」濱田龍臣の回

★CS衛星劇場にて、4月19日(日) 午前10:45～放送！

2024年11月10日夜公演/新橋演舞場にて収録[原作]森見登美彦（『有頂天家族』幻冬舎刊 ）[脚本・演出]G2[出演]濱田龍臣、若月佑美、渡部秀、池田成志、相島一之、檀れい、有川マコト、盛隆二、谷山知宏、林田一高、鹿野真央、佛淵和哉、橋本偉成（Wキャスト）、徳山なお（Wキャスト）ほか下鴨神社の糺の森に暮らす狸一家を中心に、京都の地で、狸・天狗・人間が繰り広げる奇想天外、波乱万丈な物語。シリーズ累計55万部を誇る、森見登美彦の大人気小説「有頂天家族」をストレートプレイとして舞台化！千年の都・京都では、古より大勢の“狸”が人間に化けて暮らしている！？下鴨神社の境内に暮らす、誇り高き狸一家をめぐり、狸・天狗・人間が繰り広げる“てんやわんやの大騒動”。みやびで愉快なファンタジーでありながら、胸に迫るのは、切なくも温かい家族愛―。今回の舞台は、G2による脚本・演出で、歌舞伎界の次代を担うホープ中村鷹之資と、舞台・ドラマ・バラエティとマルチに活躍する濱田龍臣が主人公の下鴨矢三郎をＷキャストで勤める。さらに、下鴨矢一郎を渡部秀、弁天を若月佑美、下鴨総一郎と夷川早雲の二役を池田成志、赤玉先生を相島一之、下鴨桃仙を檀れいが演じる。舞台では、“森見節”炸裂の小気味よい台詞の応酬を繰り広げるとともに、演劇ならではのアナログな手法で視覚的な面白さも追求し、ファンタジーな展開で魅せる。

https://www.eigeki.com/series/S78458

https://www.eigeki.com/series/S78459

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