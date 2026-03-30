CS放送「衛星劇場」では、中国ドラマ「山河枕(さんがしん)～Promise of Love～」を、4月6日(月)午後9時より日本初放送します。

「永夜星河」などの大ヒットで日本でも人気爆発中のディン・ユーシーと、K-POPグループ・f(x)出身で女優としてもヒットを飛ばし続けるビクトリアが初共演を果たした大型ロマンス・アクション時代劇。映画並みの迫力で魅せる戦場アクションや、敵国のスパイを捜し出すサスペンス展開に加え、切なさとトキメキ満載のロマンスや、家族や仲間たちとの絆を描く群像劇としても秀逸で、中国での配信・放送では好スコアを軒並み更新した大ヒット作品です。ぜひご覧ください！

山河枕(さんがしん)～Promise of Love～

★CS衛星劇場にて、4月6日(月)日本初放送スタート！

毎週(月)午後9:00～／毎週(土)午後1:00～ ※2話連続放送

2025年／中国／全40話[原作]墨書白[監督]ジョウ・ジンタオ[出演]ビクトリア／ソン・チエン(宋茜)、ディン・ユーシー(丁禹兮)、フー・シンボー(付辛博)、ジョー・チェン(陈乔恩)

ディン・ユーシー「永夜星河（えいやせいが）～シークレット・ラブミッション～」×ビクトリア「風起洛陽～神都に翔ける蒼き炎～」主演！「度華年 The Princess Royal」原作者＆「一念関山」監督がタッグを組み、数々の放送・配信ドラマランキングで1位を獲得！戦争で家族を失った若き将軍の前に突如現れた、“兄嫁”を名乗る娘。陰謀を暴いて敵（かたき）を討つため力を合わせるうち、抗えないほど惹かれ合うふたり――手に汗握るサスペンスと禁断の愛の行方から目が離せない、ロマンス・アクション時代劇大作！

主演作が次々とリリースされ日本でも人気爆発中のディン・ユーシーが、K-POP出身で女優としてもヒットを飛ばし続けるビクトリアと初共演！監督は「一念関山-Journey to Love-」「流水舞花～遥かなる月落城～(原題：流水迢迢)」のジョウ・ジンタオ。将軍家に生まれた2人の男女が祖国を護るために命懸けの戦いに臨む大型ロマンス・アクション時代劇。「光・淵」のフー・シンボー、「墨雨雲間(ぼくううんかん)～美しき復讐～」のジョー・チェンら脇を固める魅力的なキャラクターも見逃せない。

【キャスト】楚瑜(そゆ)役：ビクトリア／ソン・チエン(宋茜)衛韞(えいうん)役：ディン・ユーシー(丁禹兮)顧楚生(こそせい)役：フー・シンボー(付辛博)李長明(りちょうめい)役：ジョー・チェン(陈乔恩)

【あらすじ】大遂と北岐が戦を続ける時代。大遂の西北将軍の娘・楚瑜は父の戦死の原因が北岐に軍事機密が漏洩したせいではないかと疑い、軍械司を率いる衛家の長男・衛珺に婚姻を迫るふりをして近づくと、密かに調査への協力を求める。だが、ほどなくして出征した衛珺もまた父と5人の弟とともに戦死、衛家は七男・衛韞だけが生還する。そこで楚瑜は亡き衛珺の妻として衛家に入り軍械司を探ることに。聡明な衛韞はそんな彼女を警戒するが、共に過ごすうちに心惹かれていく。一方、楚瑜の元恋人で今や寧国公の娘婿である顧楚生も、心にある想いを秘めて楚瑜を見守っていたが…。

★「山河枕(さんがしん)～Promise of Love～」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/special/sangashin

★「山河枕(さんがしん)～Promise of Love～」予告動画はこちら

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=G3GBpuysJkg

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