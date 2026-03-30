「街ガチャin菰野町」は、令和８年３月２日の販売開始から最初の１週間で約1,500個を販売。

大好評につき、１か月を待たずに初回生産2,000個が完売となりました。

これを受け、４月中の再販が決定いたしました！

まだガチャガチャを回せていなかった方もコンプリートできていなかった方も、皆様、楽しみにお待ちください！









設置場所

町内の９か所で街ガチャin菰野町を楽しむことができます。





街ガチャとは

その土地で長年愛されてきた名所・名物・文化をカプセルトイに凝縮した、地域限定のプロジェクトです。地元の人が誇る「日常」を小さなアートとして可視化し、カプセルを開けるワクワク感と共に街を歩くきっかけを創出します。

街ガチャ事例紹介 株式会社funboxサイト

※街ガチャは株式会社funboxの登録商標です

ピピットガチャ

ガチャの機種は、主要なスマホ決済で行える「ピピットガチャ」です。





AMバイオカプセルを使用

環境に配慮した生分解樹脂を使用したカプセルを使用。自然界の土中の微生物の力で水と二酸化炭素に自然に分解されます。使用後、燃えるゴミとして廃棄でき、プラスチック廃棄物の削減に貢献します。





ガチャを通じて、地元の方や町外から訪れた方も菰野町ならではの魅力や日常を再発見するきっかけとし、まち歩きの楽しみを提案します。