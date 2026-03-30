卓球「2026ITTF男女ワールドカップ」が開幕！ ＪＡ全農が卓球日本代表選手の皆さんを「ニッポンの食」でサポート

ＪＡ全農は、３月３０日（月）から中国・マカオで開幕される「2026ITTF男女ワールドカップ」に出場する卓球日本代表選手の皆さんを「ニッポンの食」で応援しています。

全農は、選手の皆さんが海外でも普段通りのパフォーマンスができるよう「ニッポンの食」を提供しています。今回提供した商品は全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」に掲載されている商品を中心に、パックごはん、フリーズドライのみそ汁、ご飯のおともや全農の商品ブランド「ニッポンエール」のドライフルーツなどです。

今回のサポートを受けて早田ひな選手（日本生命）からは「海外には無い、茄子などのおみそ汁が飲めるので、ごはんと一緒に朝食で使う事が多いです。良い試合ができるよう頑張りますので、応援お願いいたします！」とコメントを寄せていただきました。

「2026ITTF男女ワールドカップ」は世界各国のトップ選手が出場するビッグイベントです。昨年の大会では女子シングルスで伊藤美誠選手（スターツ）が３位に輝きました。今回も「ニッポンの食」をパワーに変えて、大舞台に挑みます。

「ニッポンの食」を手に笑顔の（左から） 橋本帆乃香選手、宇田幸矢選手、早田ひな選手 （写真提供：公益財団法人日本卓球協会）

今回提供した「ニッポンの食」

【提供食材一覧】

【宇田幸矢選手（協和キリン）コメント 】

食材のサポート、ありがとうございます。

白米を食べると力が出るので、白米の摂取をとても大事にしています。パックごはんをよく食べ

ますが、ホテルにレンジがない時もインスタントのごはんがあるので助かります。

食事の時はみそ汁や昆布なども一緒に食べるなど、日本食を心がけています。

食事で身体を整えて頑張りますので、応援お願します！

【早田ひな選手（日本生命）コメント】

いつもサポートいただき、ありがとうございます。

海外には無い、茄子などのおみそ汁が飲めるので、ごはんと一緒に朝食で使う事が多いです。

はちみつ梅が甘くておいしいので好きなのですが、梅おにぎりを握って会場に持って行っています。

良い試合ができるよう頑張りますので、応援お願いいたします！

また、Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援（@zennoh_sports）」では、スポーツに関わる情報や、全農が「食」を通じてアスリートの皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。

【Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」】

https://x.com/zennoh_sports

全農は日本代表選手の皆さんが海外遠征する際、現地の慣れない食事や環境、衛生面で苦労している実情を受け、2019年度より、全農の海外ネットワークを活用し現地での食事サポートを本格的に開始。これまで卓球日本代表やカーリング日本代表選手の皆さんをサポートしてきました。

全農はこれからも「ニッポンの食」を通じて卓球競技を応援します。

【大会概要】

１．大会名称：2026 ITTF男女ワールドカップ

２．日 程：令和８年３月３０日（月）～４月５日（日）

３．出場選手 ※５０音順

（１）男子：宇田幸矢（協和キリン）、川上流星（星槎国際高校横浜）、

戸上隼輔（井村屋グループ）、張本智和（トヨタ自動車）、松島輝空（木下グループ）

（２）女子：伊藤美誠（スターツ）、橋本帆乃香（デンソーポラリス）、早田ひな（日本生命）、

張本美和（木下グループ）

４．詳 細： 2026 ITTF 男女ワールドカップ（マカオ） - 公益財団法人日本卓球協会