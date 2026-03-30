【ソフトテニス】限定Tシャツや特典が盛りだくさん！ 毎年大人気の「アカエムアンバサダー」募集企画を実施中!!
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）は2026年3月6日、国内シェアNo.1のソフトテニス公認球「アカエムボール」を使って、ルーセントと一緒に全国でソフトテニスを盛り上げてくれるソフテニユーザー『アカエムアンバサダー2026』の募集を開始いたしました。応募方法や概要は下記URLからご確認ください。
■LUCENT OFFICIAL BLOG
https://lucent.hatenablog.jp/entry/2026/03/06/1
（2026年3月6日公開 ／ 3月26日更新）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345277/images/bodyimage1】
■対象者
・ソフトテニスがとにかく大好きな方
・アカエムアンバサダーTシャツを着て、プレーや応援を全力で楽しんでくれる方
■募集人数
40名
■活動内容
・ソフトテニスのプレー時に「アカエムボール」を積極的に使って、一緒にソフトテニスの魅力を発信
・「アカエムアンバサダーTシャツ」を着用し、SNSなどで活動の様子を投稿
■活動期間
2026年6月～2027年4月（予定）
■アンバサダー特典
・アカエムアンバサダーTシャツを提供
・アカエムボール1ダースを提供
・講習会やソフトテニスイベントの開催にルーセントが優先協力
・LUCENT WEB STOREのクーポン配布
・売店での限定サービス（Tシャツ着用来場者限定）
など
■募集期間
2026年3月6日（金）～2026年4月30日（木）23:59
■2026年度 アカエムアンバサダーTシャツデザイン
※2026年3月26日公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345277/images/bodyimage2】
『アカエムアンバサダー』とは？
「アカエムをたくさん打ってソフトテニスを思いっきり楽しみながら、アカエムをPRしていく！」そんな熱い想いを持つ皆さんに贈られる、ルーセントからの敬意の称号です。2020年にスタートして今年で6年目となる、毎年募集人数の10倍近い応募がある大人気企画です。
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
#アカエム140年のルーセント
#ルーセント #ルクタス #ルーセントアスリートワークス #ルクタスアドベンチャーズ
#テニス #ソフトテニス #ソフトテニス復興応援
#アカエムアンバサダー #アカエムアンバサダー2026
配信元企業：株式会社ルーセント
■LUCENT OFFICIAL BLOG
https://lucent.hatenablog.jp/entry/2026/03/06/1
（2026年3月6日公開 ／ 3月26日更新）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345277/images/bodyimage1】
■対象者
・ソフトテニスがとにかく大好きな方
・アカエムアンバサダーTシャツを着て、プレーや応援を全力で楽しんでくれる方
■募集人数
40名
■活動内容
・ソフトテニスのプレー時に「アカエムボール」を積極的に使って、一緒にソフトテニスの魅力を発信
・「アカエムアンバサダーTシャツ」を着用し、SNSなどで活動の様子を投稿
■活動期間
2026年6月～2027年4月（予定）
■アンバサダー特典
・アカエムアンバサダーTシャツを提供
・アカエムボール1ダースを提供
・講習会やソフトテニスイベントの開催にルーセントが優先協力
・LUCENT WEB STOREのクーポン配布
・売店での限定サービス（Tシャツ着用来場者限定）
など
■募集期間
2026年3月6日（金）～2026年4月30日（木）23:59
■2026年度 アカエムアンバサダーTシャツデザイン
※2026年3月26日公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345277/images/bodyimage2】
『アカエムアンバサダー』とは？
「アカエムをたくさん打ってソフトテニスを思いっきり楽しみながら、アカエムをPRしていく！」そんな熱い想いを持つ皆さんに贈られる、ルーセントからの敬意の称号です。2020年にスタートして今年で6年目となる、毎年募集人数の10倍近い応募がある大人気企画です。
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
#アカエム140年のルーセント
#ルーセント #ルクタス #ルーセントアスリートワークス #ルクタスアドベンチャーズ
#テニス #ソフトテニス #ソフトテニス復興応援
#アカエムアンバサダー #アカエムアンバサダー2026
配信元企業：株式会社ルーセント
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