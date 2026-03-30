SDI光トランシーバーの世界市場2026年、グローバル市場規模（HD-SDI光トランシーバー、3G-SDI光トランシーバー）・分析レポートを発表
2026年3月30日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「SDI光トランシーバーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、SDI光トランシーバーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
本レポートは、SDI光トランシーバー市場の現状と将来見通しを総合的に分析したものです。2024年の世界市場規模は3億7400万ドルと評価されており、2031年には6億1900万ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は7.5%であり、比較的高い成長が見込まれています。また、本調査では米国の関税制度の現状と各国の政策対応もあわせて検討し、それらが市場の競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても分析しています。
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製品概要と技術特性
SDI光トランシーバーは、SDI信号を光信号に変換し、または光信号をSDI電気信号へ再変換する装置です。放送、映像監視、遠隔映像伝送などの分野で広く使用されています。SDIは高精細映像や4K映像の伝送に利用されるデジタル映像インターフェース規格であり、光トランシーバーは光ファイバーを通じて信号を伝送することで、ケーブル伝送距離の短さや信号減衰といった課題を解決します。そのため、高品質映像を長距離かつ安定的に伝送するうえで重要な役割を果たしています。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせ、市場の構造と動向を多角的に評価しています。メーカー別、地域別、種類別、用途別に市場を細分化し、販売額、販売数量、平均販売価格の推移を整理しています。さらに、市場競争の状況、需給動向、需要変化をもたらす主要因についても詳しく検討しています。対象期間は2020年から2031年であり、過去実績と将来予測の両面から市場全体を把握できる構成となっています。
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調査目的
本調査の主な目的は、世界全体および主要国における市場機会の規模を明らかにすること、SDI光トランシーバー市場の成長可能性を評価すること、製品別および最終用途別の将来成長を予測すること、さらに市場競争に影響を与える要因を把握することにあります。これにより、企業は製品開発、販売戦略、地域展開、供給体制の整備に関する判断をより的確に行うことができます。
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主要企業分析
本レポートでは、主要企業としてBlackmagic Design、Belden、Gefen LLC、Ateme、Thor Broadcast、Hanutech、Optelecom、Yifeiyang Communication、Xinchuang Optical Communication、FCTEL Technologyなどを取り上げています。さらに、Huachang Vision Technology、F-tone Networks、Dong Ke Heng Chuang Technology、Raycom Technologyも主要参加企業として整理されています。これらの企業について、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な進展状況などの観点から分析しています。
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市場セグメント分析
市場は種類別にHD-SDI光トランシーバー、3G-SDI光トランシーバー、その他に分類されています。映像品質や伝送要件の違いに応じて、各製品に異なる需要特性があります。また、用途別では放送およびテレビ、映像監視、ライブ配信、その他に分かれています。このような細分化により、用途ごとの需要傾向や成長機会をより明確に把握することが可能です。特に高精細映像需要の拡大に伴い、安定した長距離伝送を実現する製品への関心が高まっています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「SDI光トランシーバーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、SDI光トランシーバーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
本レポートは、SDI光トランシーバー市場の現状と将来見通しを総合的に分析したものです。2024年の世界市場規模は3億7400万ドルと評価されており、2031年には6億1900万ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は7.5%であり、比較的高い成長が見込まれています。また、本調査では米国の関税制度の現状と各国の政策対応もあわせて検討し、それらが市場の競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても分析しています。
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製品概要と技術特性
SDI光トランシーバーは、SDI信号を光信号に変換し、または光信号をSDI電気信号へ再変換する装置です。放送、映像監視、遠隔映像伝送などの分野で広く使用されています。SDIは高精細映像や4K映像の伝送に利用されるデジタル映像インターフェース規格であり、光トランシーバーは光ファイバーを通じて信号を伝送することで、ケーブル伝送距離の短さや信号減衰といった課題を解決します。そのため、高品質映像を長距離かつ安定的に伝送するうえで重要な役割を果たしています。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせ、市場の構造と動向を多角的に評価しています。メーカー別、地域別、種類別、用途別に市場を細分化し、販売額、販売数量、平均販売価格の推移を整理しています。さらに、市場競争の状況、需給動向、需要変化をもたらす主要因についても詳しく検討しています。対象期間は2020年から2031年であり、過去実績と将来予測の両面から市場全体を把握できる構成となっています。
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調査目的
本調査の主な目的は、世界全体および主要国における市場機会の規模を明らかにすること、SDI光トランシーバー市場の成長可能性を評価すること、製品別および最終用途別の将来成長を予測すること、さらに市場競争に影響を与える要因を把握することにあります。これにより、企業は製品開発、販売戦略、地域展開、供給体制の整備に関する判断をより的確に行うことができます。
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主要企業分析
本レポートでは、主要企業としてBlackmagic Design、Belden、Gefen LLC、Ateme、Thor Broadcast、Hanutech、Optelecom、Yifeiyang Communication、Xinchuang Optical Communication、FCTEL Technologyなどを取り上げています。さらに、Huachang Vision Technology、F-tone Networks、Dong Ke Heng Chuang Technology、Raycom Technologyも主要参加企業として整理されています。これらの企業について、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な進展状況などの観点から分析しています。
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市場セグメント分析
市場は種類別にHD-SDI光トランシーバー、3G-SDI光トランシーバー、その他に分類されています。映像品質や伝送要件の違いに応じて、各製品に異なる需要特性があります。また、用途別では放送およびテレビ、映像監視、ライブ配信、その他に分かれています。このような細分化により、用途ごとの需要傾向や成長機会をより明確に把握することが可能です。特に高精細映像需要の拡大に伴い、安定した長距離伝送を実現する製品への関心が高まっています。