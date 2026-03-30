インタラクティブ、山形オフィスを開設
インタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）は、2026年3月17日に新たな国内拠点として「山形オフィス」を開設しましたので、お知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344314/images/bodyimage1】
■山形オフィス開設の背景
当社の人材事業は、沖縄・北海道・福岡・熊本・京都・鹿児島・愛媛・富山に次ぐジョブアンテナの地域展開の第9のエリアとして、山形の求人・転職メディア市場へ参入を開始しました。そして、当社の求人マッチングサービス「ジョブアンテナ」の山形版である「ジョブアンテナ山形」を立ち上げ、山形現地にて営業活動を行っています。
この度の山形オフィスの開設は、「ジョブアンテナ山形」の立ち上げに即して拠点を確立することで、営業活動の活性化と営業体制の構築を図るものです。今後は、山形オフィスを軸に営業活動を強化していくことで、更なる掲載企業および掲載求人の獲得を目指します。そして、「山形の人々が働きたい会社と出会える求人・転職メディア」が実現できるよう取り組んでまいります。
山形オフィスは、山形市七日町にある「CROSS七日町ビル」へ開設しました。山形オフィスの開設により、地元での勤務を希望する方やUIJターン人材など、山形で働きたい人材を広く募集します。
■新たに開設するオフィス
オフィス名：インタラクティブ・山形オフィス
所在地：山形県山形市七日町1丁目2-36 CROSS七日町 504号室
電話番号：050-3528-1774
営業開始日：2026年3月17日
■「ジョブアンテナ山形」について
2026年3月に立ち上げた「ジョブアンテナ山形」は、山形エリア・山形企業に特化した求人マッチングサービスです。掲載求人も登録会員も山形に特化されていることから、採用のミスマッチが起こりにくいのが特徴です。マッチングには、気になる企業や求職者にサインを送り合う「いいかも！」機能を取り入れており、「攻めの採用」により費用対効果の高い採用活動を可能にします。サイト上には、山形ならではの地場企業から山形に拠点を持つIT・インターネット関連企業まで、本日時点で30社以上の企業情報と100件以上の求人情報が掲載されています。
https://yamagata.jobantenna.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344314/images/bodyimage2】
■インタラクティブについて
インタラクティブは、地域のイノベーションを加速する企業です。「地域の可能性を解放する」をパーパスに掲げ、デジタルマーケティング事業と人材事業を中核に、地域に最適化した事業モデルを創り広げています。2022年からは全国展開を進めており、北海道や福岡をはじめ全国9地域へとエリアを広げ、地域の課題を解決しその未来を創造しています。
代表取締役社長 臼井 隆秀
所在地 沖縄県宜野湾市大山3丁目11-32
設立年月日 2009年2月5日
URL https://www.inta.co.jp/
配信元企業：インタラクティブ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344314/images/bodyimage1】
■山形オフィス開設の背景
当社の人材事業は、沖縄・北海道・福岡・熊本・京都・鹿児島・愛媛・富山に次ぐジョブアンテナの地域展開の第9のエリアとして、山形の求人・転職メディア市場へ参入を開始しました。そして、当社の求人マッチングサービス「ジョブアンテナ」の山形版である「ジョブアンテナ山形」を立ち上げ、山形現地にて営業活動を行っています。
この度の山形オフィスの開設は、「ジョブアンテナ山形」の立ち上げに即して拠点を確立することで、営業活動の活性化と営業体制の構築を図るものです。今後は、山形オフィスを軸に営業活動を強化していくことで、更なる掲載企業および掲載求人の獲得を目指します。そして、「山形の人々が働きたい会社と出会える求人・転職メディア」が実現できるよう取り組んでまいります。
山形オフィスは、山形市七日町にある「CROSS七日町ビル」へ開設しました。山形オフィスの開設により、地元での勤務を希望する方やUIJターン人材など、山形で働きたい人材を広く募集します。
■新たに開設するオフィス
オフィス名：インタラクティブ・山形オフィス
所在地：山形県山形市七日町1丁目2-36 CROSS七日町 504号室
電話番号：050-3528-1774
営業開始日：2026年3月17日
■「ジョブアンテナ山形」について
2026年3月に立ち上げた「ジョブアンテナ山形」は、山形エリア・山形企業に特化した求人マッチングサービスです。掲載求人も登録会員も山形に特化されていることから、採用のミスマッチが起こりにくいのが特徴です。マッチングには、気になる企業や求職者にサインを送り合う「いいかも！」機能を取り入れており、「攻めの採用」により費用対効果の高い採用活動を可能にします。サイト上には、山形ならではの地場企業から山形に拠点を持つIT・インターネット関連企業まで、本日時点で30社以上の企業情報と100件以上の求人情報が掲載されています。
https://yamagata.jobantenna.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344314/images/bodyimage2】
■インタラクティブについて
インタラクティブは、地域のイノベーションを加速する企業です。「地域の可能性を解放する」をパーパスに掲げ、デジタルマーケティング事業と人材事業を中核に、地域に最適化した事業モデルを創り広げています。2022年からは全国展開を進めており、北海道や福岡をはじめ全国9地域へとエリアを広げ、地域の課題を解決しその未来を創造しています。
代表取締役社長 臼井 隆秀
所在地 沖縄県宜野湾市大山3丁目11-32
設立年月日 2009年2月5日
URL https://www.inta.co.jp/
配信元企業：インタラクティブ株式会社
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