【お客様アンケート】ネットショップの同梱物についての実態調査
販売代行サービス「売る倉庫」を提供する醍醐倉庫株式会社（本社：東京都大田区）は、同梱物についてのアンケート結果を公開しました。同梱物は企業やブランド情報の提供や次回の購入を促進するためのツールとして重要な役割を果たしています。本調査では、消費者のニーズや不満、同梱物が企業やブランドにどのような印象を与えるかなどを実態調査し、分析しました。
調査期間
2024年11月12日
調査対象
20～60代以上のネットショッピングの利用経験者男女300人(女性170人、男性130人)
設問1. 最近購入した商品には、どのような同梱物が入っていましたか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345509/images/bodyimage2】
設問2. 同梱物の中で特にうれしかったものは何ですか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345509/images/bodyimage3】
設問3. 不満を感じた同梱物があれば理由を教えてください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345509/images/bodyimage4】
設問4. 同梱物が次回購入の決め手になることがありますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345509/images/bodyimage5】
配信元企業：醍醐倉庫株式会社
調査期間
2024年11月12日
調査対象
20～60代以上のネットショッピングの利用経験者男女300人(女性170人、男性130人)
設問1. 最近購入した商品には、どのような同梱物が入っていましたか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345509/images/bodyimage2】
設問2. 同梱物の中で特にうれしかったものは何ですか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345509/images/bodyimage3】
設問3. 不満を感じた同梱物があれば理由を教えてください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345509/images/bodyimage4】
設問4. 同梱物が次回購入の決め手になることがありますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345509/images/bodyimage5】
配信元企業：醍醐倉庫株式会社
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