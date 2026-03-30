オンライン英会話アレバは、サッカーベルギー1部リーグ所属「シント＝トロイデンVV(STVV)」のコーポレートスポンサーとなりましたことをお知らせいたします。

本契約を通じて、スポーツで世界に挑戦する人々を応援してまいります。









■スポンサー契約締結の背景

シント＝トロイデンVVは、欧州トップリーグの中でも日本人選手が多く活躍しているクラブとして知られ、日本と欧州をつなぐ存在として注目されています。

スポーツの世界では、若い選手たちが国境を越えて挑戦を続けています。しかしその挑戦には、技術やフィジカルだけでなく言語や文化の壁も存在します。

オンライン英会話アレバは、「“英語力がアレバ”と感じ、挑戦する人を応援する」というコンセプトのもと、英語学習をより身近で続けやすいものにすることを目指しています。

今回のスポンサー契約は、そうした取り組みの一環として実施するものです。









■今後について

今回のスポンサー契約を通じて、アレバはスポーツで世界に挑戦する人々を応援するとともに、選手・スタッフへの英語学習支援など教育の分野からも挑戦を支える取り組みを広げていきます。





スポーツと教育は、ともに人の可能性を広げるものです。





アレバは、英語学習を通じて世界に挑戦する人を支える教育サービスとしての役割を担っていきます。









【aleva!(アレバ)とは】

「自分にも英語を話すスキルがあればなぁ」多くの社会人が一度は胸に抱える想い。

アレバは、そんな想いを形にするために生まれた“続けやすさ”にこだわったオンライン英会話サービスです。

予約不要レッスンや10分レッスンで忙しい社会人も受講でき、動画教材やAIレッスンでレッスン内容を反復学習するなど、着実な成長をサポートしています。





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【シント＝トロイデンVV(STVV)とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者(CEO)に就任。5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手(前所属 アルビレックス新潟)、山本理仁選手(前所属 ガンバ大阪)、小久保玲央ブライアン選手(前所属 SLベンフィカ)、谷口彰悟選手(前所属 アル・ラーヤンSC)、松澤海斗選手(前所属 V・ファーレン長崎)、畑大雅選手(前所属 湘南ベルマーレ)、後藤啓介選手(前所属 アンデルレヒト)、新川志音選手(前所属 サガン鳥栖)が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位(7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点)、プレーオフ3は1位で終了した。









【会社概要】

運営会社： 教育開発出版株式会社

所在地 ： 〒168-0073 東京都杉並区下高井戸1-39-12

代表者 ： 代表取締役 糸井 幸男

設立 ： 1969年8月

資本金 ： 1,200万円

事業内容： 全国学習塾並びに公・私立小・中学校・高校向け

教育サービス(出版／ICT関連)の提案～販売

URL ： https://www.kyo-kai.co.jp/





協力会社： 株式会社ライトエデュケーション

所在地 ： 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-3 麹町KSスクエア

代表者 ： 代表取締役 松林 洋太

設立 ： 2016年11月25日

資本金 ： 2,005万円

事業内容： 学習・教育領域における、ITソリューション事業

URL ： https://www.lighteducation.co.jp/