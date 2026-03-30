ミニストップは、ミニストップオリジナルのアイスクリーム商品を４週連続で発売します。 ミニストップ創業以来愛され続けている、ミニストップオリジナル商品「フローズンヨーグルト」の新フレーバー「フローズンヨーグルトストロベリー」を３月３１日（火）に発売し、「チョコミント＆クッキーモナカ」を４月７日（火）、「ハロハロみたいなラムネアイスバー」を４月１４日（火）、「いちごジャム＆バター風アイスバー」を４月２１日（火）に発売します。また新商品発売に並行して、４月６日（月）から４月２６日（日）まで、ミニストップオリジナルのアイスクリーム「フローズンヨーグルト」を通常本体価格から２０円引で販売します。 甘酸っぱいいちごの果肉感とつぶつぶ感にこだわった爽やかな味わいの、乳酸菌入りフローズンヨーグルトを筆頭に、ザクザク食感のブラッククッキーとひんやりとしたミントのチョコミントモナカアイス、ミニストップの人気商品「ハロハロ」をモチーフにしたラムネアイスバー、内側にいちごジャムを包んだお手頃価格のバター風アイスバーまで、ミニストップが自信を持って送り出す新しいアイスクリームを、ぜひお楽しみください。 ミニストップは今後も、見た目、食感、素材にこだわった商品を開発・発売してまいります。

【商品情報① ３月３１日（火）新発売商品】

⚫商品名 フローズンヨーグルトストロベリー⚫ミニストップ本体価格 １６８円（税込価格１８１．４４円）※1⚫発売日 ３月３１日（火）⚫発売地区 全国（２０２６年２月末現在：国内１，７５７店）※2⚫商品特長 いちご果汁・果肉を配合し、つぶつぶ食感を楽しめるフローズンヨーグルトにこだわりました。 いちごの食感に加え、乳酸菌入りヨーグルト本来の酸味を生かした、爽やかな味わいのアイスクリームです。※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。※2 一部取り扱いの無い店舗がございます。

【期間限定 フローズンヨーグルト 通常本体価格から２０円引 ４月６日（月）➤４月２６日（日）】

⚫商品名 フローズンヨーグルト ４月６日（月）➤４月２６日（日） 通常本体価格１３８円（税込価格１４９．０４円）から２０円引、１１８円（税込価格１２７．４４円）※1⚫発売地区 全国（２０２６年２月末現在：国内１，７５７店）※2⚫商品特長 ミニストップ創業以来一度も味を変えず、シャーベットタイプの口当たりや控えめなカロリーなどが好評で、老若男女を問わずリピーターの多い商品です。できるだけ素材の風味を活かすため、良質の原料にこだわり、安定剤・乳化剤を使わず、ヨーグルトの味をそのまま感じられるようにしています。※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。※2 一部取り扱いの無い店舗がございます。

【商品情報② ４月７日（火）新発売商品】

⚫商品名 チョコミント＆クッキーモナカ⚫ミニストップ本体価格 ２２０円（税込価格２３７．６０円）※1⚫発売日 ４月７日（火）⚫発売地区 全国（２０２６年２月末現在：国内１，７５７店）※2⚫商品特長 内側のブラッククッキーとチョココーティングのザクザクとした食感と、爽やかなミントの風味の、気温が上がり始める時期にぴったりなモナカアイスです。※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。※2 一部取り扱いの無い店舗がございます。

【商品情報③ ４月１４日（火）新発売商品】

⚫商品名 ハロハロみたいなラムネアイスバー⚫ミニストップ本体価格 １９０円（税込価格２０５．２０円）※1⚫発売日 ４月１４日（火）⚫発売地区 全国（２０２６年２月末現在：国内１，７５７店）※2⚫商品特長 ２０２４・２０２５年の人気商品が再登場！ハロハロラムネをモチーフに、外側はソフトクリーム風アイス、内側は黄桃とナタデココ入りのラムネアイスを合わせた、爽やかなアイスバーです。※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。※2 一部取り扱いの無い店舗がございます。

【商品情報④ ４月２１日（火）新発売商品】

⚫商品名 いちごジャム＆バター風アイスバー⚫ミニストップ本体価格 １２０円（税込価格１２９．６０円）※1⚫発売日 ４月２１日（火）⚫発売地区 全国（２０２６年２月末現在：国内１，７５７店）※2⚫商品特長 いちごジャム＆マーガリンをイメージし、コクのあるバター感といちごジャムをアイスで再現しました。駄菓子感覚な、お手頃価格のアイスバーです。※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。※2 一部取り扱いの無い店舗がございます。