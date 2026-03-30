春のお出かけに、家族で淡路島へ。兵庫県淡路島にある1日4組限定のリゾートホテル”THE GOAT AWAJI”では、全室サウナ・ジェットバス付きの素泊まりプランを販売中です。日本空間デザイン賞入選をはじめ、国内外のデザイン賞に選ばれたことを記念して、4月30日まで通常より20%OFFで提供します。6名様ご利用時、1名様12,000円から。食事時間も、翌朝の予定もご自由に。忙しい日々から少し離れ、くつろげる時間をお過ごしください。

プライベートサウナもジェットバスも全室完備

THE GOAT AWAJIの客室は全4室。すべてにプライベートサウナ・ジェットバスが備わっています。思い立ったらすぐ、数歩でサウナへ。サウナの後は、ジェットバスでゆっくり整う時間も。誰かと一緒に入っても、一人でゆっくり入っても、好きなタイミングで入ることができます。

プールテラスで── ヴィラ棟の敷地が、そのまま遊び場に

スイートヴィラ（2棟）には、プライベートプール・BBQテラスがあります。 プールサイドで遊んだり、テラスでBBQの準備を始める。どこかに出かけなくても、敷地の中だけでも1日をゆるやかに楽しむことができます。また、スイートヴィラB棟「漆光（SIKKOU）」は、愛犬同伴が可能な1日1組限定の客室です。愛犬用アメニティも完備しています。

BBQから鉄板焼、寿司まで── 食事の選び方は自由です

ルームオンリープランは素泊まりで食事はご自由に。持ち込みや有料オプションなど、何を食べるか、何時に食べるか、すべてお客様のペースで決められます。・食材持ち込み── 近くの道の駅やスーパーで買った食材をリビングダイニングで調理したり、BBQコンロを使用して、自由にお楽しみいただけます・淡路島食材BBQセット── 淡路島の食材をテラスで焼いて楽しめます（1名様11,000円～）・特別ディナーコース「GOAT」── 淡路島の旬の食材を使った創作鉄板焼をお楽しみいただけます（1名様11,000円～）・おまかせ寿司コースディナー── 旬の握り寿司8貫を含むおまかせコースです（1名様11,000円～／往復送迎付）・寿司桶 盛り合わせ── お部屋で握り寿司をお楽しみいただけます（15,400円／4名様分）・アメリカンブレックファースト── 淡路島の食材を使ったシェフ手作りの朝食です（1名様3,600円）※各オプションの詳細・お品書きは予約ページをご確認ください。

プラン料金と予約方法

春の淡路島を、ご自身のペースで楽しむためのルームオンリー（素泊まり）プランです。4月30日までの期間限定で、宿泊代金が20%OFFになります。【料金（20%OFF適用後）】・メイン・プレミアム棟3F（定員6名様／BBQ利用可） 1名様12,000円～（6名様1室ご利用時）・メイン・プレミアム棟2F（定員6名様／BBQ対象外） 1名様13,600円～（6名様1室ご利用時）・ヴィラ棟A（定員8名様／プールサイドテラス・BBQ利用可） 1名様22,400円～（6名様1室ご利用時）・ヴィラ棟B（定員6名様／プールサイドテラス・BBQ利用可／愛犬同伴可） 1名様25,600円～（6名様1室ご利用時）※全室共通でサウナ・ジェットバス・リビングダイニング完備です。【予約ページ】※国内外のデザイン賞の入選・受賞を記念した、20%OFFで宿泊できる4月30日までの限定プランです。1日4組限定のため、お早めにご予約ください。・公式予約サイトhttps://www7.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=e4QiVsS4pV・一休https://www.ikyu.com/00003266/?adc=1&discsort=1&lc=1&ppc=2&rc=1&si=1&st=1&top=plans・Yahooトラベルhttps://travel.yahoo.co.jp/00003266/?adc=1&discsort=1&lc=1&ppc=2&rc=1&si=1&st=1&top=plans・楽天トラベルhttps://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/192638?f_teikei=&f_heya_su=1&f_otona_su=1&f_s1=0&f_s2=0&f_y1=0&f_y2=0&f_y3=0&f_y4=0&f_kin=&f_kin2=&f_squeezes=&f_tscm_flg=&f_tel=&f_flg=PLAN&f_static=1・じゃらんhttps://www.jalan.net/yad385758/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=385758&smlCd=281702&distCd=01&ccnt=yads2・リゾートグランピングhttps://reserve.489ban.net/client/thegoat-awaji/0/plan※掲載の写真はイメージを含みます。 ※食事は仕入れや季節により画像と異なる場合がございます。【プラン概要】 ・プラン名：「日本空間デザイン賞」入選記念！ルームオンリープラン ・内容：素泊まり ・特典：宿泊代金20%OFF ・対象期間：2026年4月1日～4月30日ご宿泊分 ・割引対象外日：土曜日【食事オプション】 ・淡路島食材BBQセット── 1名様11,000円～ ・特別ディナーコース「GOAT」── 1名様11,000円～（淡路・鉄板焼レストラン 輝光） ・おまかせ寿司コースディナー── 1名様11,000円～（すし処 神の前／往復送迎付） ・寿司桶 盛り合わせ── 15,400円／4名様分（すし処 神の前） ・アメリカンブレックファースト── 1名様3,600円（淡路・鉄板焼レストラン 輝光） ※食材の持ち込みは可能です。

施設・運営情報

【施設情報】 ・施設名：THE GOAT AWAJI（ザ・ゴート・アワジ） ・住所：〒656-2305 兵庫県淡路市浦145 ・TEL：0120-290-096（グッディリゾート総合受付センター） ・受付時間：月～土 10:00～17:00（日・祝休み） ・アクセス：新神戸より車で約50分 ／ 大阪から車で約70分 ／ 東浦IC（スマートインター）下車3分。JR三ノ宮駅より本四海峡バス約1時間→東浦バスターミナル下車徒歩2分 ・公式サイト：https://thegoat-awaji.jp/ ・公式Instagram：https://www.instagram.com/goat_awaji【運営情報】 ・運営会社：株式会社グッディ（グッディリゾート） ・本社所在地：大阪府大阪市中央区常盤町2丁目1-13 アドバンスビル 8F ・代表者：代表取締役 笹倉 絹枝・公式Instagram：https://www.instagram.com/goodey_resort【掲載・取材に関するお問い合わせ先】 ・広報窓口：株式会社ぷらど ・電話：06-6948-6089 ・メール：a-press@plad.jp