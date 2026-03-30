3月30日（月）、北区、北区教育委員会と一般社団法人Club Support（東京都渋谷区：代表理事 渡辺周馬）は「東京都北区立中学校部活動の地域展開等の推進に関する連携協定書」を締結した。本協定は、今後も安定的かつ継続的に中学校部活動の地域展開等を推進していくため、地域クラブに対するサポートや新たに地域クラブ活動を担う団体、部活動指導員となる人材の発掘などについて、連携して取組みを進めていくためのもの。この日、一般社団法人Club Supportの渡辺周馬代表理事が北区役所を訪れ、やまだ区長、福田教育長と協定書を取り交わした。

区では、令和６年度に策定した「北区立中学校部活動地域展開等推進計画」に基づき、子どもたちがスポーツ・文化芸術活動に触れる選択肢の１つとして、新たに地域クラブ活動を導入するとともに、部活動指導員の拡充等により既存の学校部活動も充実させていくこととしている。 本協定は、今後も安定的かつ継続的に部活動の地域展開等を推進していくため、地域クラブに対するサポートや新たに地域クラブ活動の運営を担う団体、中学校部活動における部活動指導員となる人材の発掘などについて、区と一般社団法人Club Supportが連携して取組みを進めていくためのものである。 一般社団法人Club Supportは、自治体と連携して部活動の地域展開等に関する課題解決に取り組んでいる事業者であり、現役のプロアスリートでもある代表理事をはじめ、多くのプロアスリートが所属している。民間事業者との連携による地域クラブ活動の支援や指導者研修の実施などを通じて成果を挙げており、北区においても区内事業者等との連携を通じて、地域全体で部活動の地域展開等を支える仕組みの構築が期待される。 この日、北区役所で協定締結式が行われ、やまだ北区長は、「部活動の地域展開は、行政だけでは対応が難しい部分もあり、今回の協定締結を機にサポートいただきながら、子どもたちのための取組みを一緒に進めていきたい。」、福田教育長は、「他自治体での取組みを通じて得た知見やノウハウを北区の取組みにも活かしていただきながら、「北区モデル」となる地域展開を一緒に進めていきたい。」と話した。また、一般社団法人Club Supportの渡辺代表理事は、「他自治体での成功事例を取り入れながら、北区独自の地域展開の仕組みを一緒に構築していきたい。」と話した。※地域クラブ活動：学校部活動とは異なり、地域の団体や民間事業者が主体となって実施する活動

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