【執行役員が語る】「逆境が好き」と笑う社長と挑んだ10年。独立系マテハン企業APTの知られざる舞台裏

株式会社APT











はじめまして。株式会社APTで執行役員 ソリューション営業本部長を務める栗原です。 先日、国内最大の物流ニュースサイト「LOGISTICS TODAY」の特集にて、弊社代表である井上良太の10年間の軌跡を取り上げていただきました。





特定のメーカーに属さない「独立系インテグレーター」として、マテハン業界の常識に挑み続けてきたAPT。その道のりは決して平坦なものではありませんでした。 今回は、記事内では語り尽くせなかった「私から見た井上社長の素顔」と、共に荒波を乗り越えてきたAPTという組織の裏側について、少しお話しさせてください。

3歳の「天下取り」が原点？ 規格外の戦略家











「信長の野望を始めたのは、3歳のときでした」 メディアのインタビューで井上がそう語ったとき、私は思わず笑ってしまいましたが、同時に「なるほど」と妙に納得しました。





物流インテグレーターの仕事は、まさに盤面を読むようなものです。 大手を頂点に多重下請け構造や系列の壁が根強く残るマテハン業界において、新参の独立系企業である我々の席は、最初から用意されているわけではありません。 井上は常に、兵糧をはじき、領地の均衡を読むように、業界のバランスと弱点を俯瞰しています。「弱い立場から這い上がり、世の段取りを替える」。3歳で培われたその特異な戦略的思考こそが、APTの生存戦略の根幹にあるのです。

煙たがられても退かない。「出る杭」になる覚悟











私たちは、「メーカーの鎖を外し、現場の『困った』に一直線に向き合う」ことを信条としています。しかし、閉鎖的な業界において、その姿勢は時に「出る杭」として煙たがられ、目に見えない圧力を受けることもありました。





普通なら怯んでしまうような逆風の中でも、井上は退きませんでした。 「会社、そもそも小さかったんですよ。嫌われても、まあ別にって」と本人は笑いますが、その裏には「失うものがない強さ」がありました。吹けば飛ぶような場所をあえて探し、逆境を楽しむ。そのブレない信念があったからこそ、私たち社員も迷うことなく「お客様にとっての真の全体最適」だけを追求し続けることができたのです。

業績不振の時こそ素を出す。私が井上を「すごい」と思う理由











私が井上を最も「すごい」と感じるのは、実はビジネスが順調なときではありません。むしろ、業績が苦しい時期、追い詰められたときの振る舞いにこそ、彼の真価が現れます。





経営が厳しいとき、トップはどうしても肩に力が入り、社内にピリピリとした空気が伝染してしまうものです。しかし井上は違います。業績が悪い時期でも、好きな人と飲んで英気を養う。焦りを胸の奥にしまい込み、表情だけは涼しく保つ。





追い詰められたときほど、素を出して余裕を見せる。その経営者としての「胆力」が、周囲の不安をそっと鎮め、私たちに「この人についていけば大丈夫だ」という確かな信頼を抱かせてくれました。ビジネスライクな距離感を保ちながらも、根底で強く結ばれている。それがAPTというチームの最大の強みです。

「よそ者」だからこそ描ける、物流の未来











創業からの10年を経て、物流業界はいま「2024年問題」や労働力不足というかつてない転換期を迎えています。





私たちAPTはこれからも、業界に蔓延するブラックボックスを打破する「よそ者」であり続けます。異業種の知見や最新テクノロジーを柔軟に取り入れ、硬直した業界に新風を吹き込む。 「逆境が好き」と笑う社長と共に、私たちAPTはこれからも、倉庫で働くすべての人々に笑顔を届けるため、挑戦を続けてまいります。





本ストーリーの背景となる、井上の10年の戦記の詳細は「LOGISTICS TODAY」の特集記事にて公開されています。APTが何と戦い、何を目指しているのか。ぜひご覧いただけますと幸いです。





▼LOGISTICS TODAY 特集記事はこちら 「逆境が好きと笑うAPT社長の10年戦記」

https://www.logi-today.com/925674( https://www.logi-today.com/925674 )









【株式会社APTについて】

株式会社APTは、倉庫業界に新たな価値を提供し、課題解決を通じて業界全体を変革することを目指す企業です。国内外のメーカーに依存しないマルチメーカー対応を強みとし、お客様に寄り添い、価値の最大化とコストの適正化を図りながら、倉庫で働くすべての人々に笑顔を届けます。





【会社概要】

会社名 ： 株式会社APT

設立 ： 2009年8月（創業：1984年10月）

代表者 ： 代表取締役社長 井上 良太

URL ： https://n-apt.com/( https://n-apt.com/ )

所在地 ： 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1丁目3 幕張テクノガーデン B棟 22階









▼LOGISTICS TODAY 特集記事はこちら 「逆境が好きと笑うAPT社長の10年戦記」

https://www.logi-today.com/925674( https://www.logi-today.com/925674 )