地産地消型の再生可能エネルギー導入により、営業所電力の脱炭素化を推進 ━自販機オペレーションに関わる環境負荷低減に向けて━

地産地消型の再生可能エネルギー導入により、営業所電力の脱炭素化を推進 ━自販機オペレーションに関わる環境負荷低減に向けて━