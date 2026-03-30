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常温保存可能な飲むヨーグルト「チー坊の のむヨーグルト」を、4月6日（月）に新発売
チチヤスヨーグルトのおいしさをそのまま、常温保存可能な飲むヨーグルト
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、国産ヨーグルトのパイオニアであり、本年6月に創業140周年を迎えるチチヤス株式会社（社長：久保貴義 本社：広島県廿日市市）（※1）と共同開発した、常温保存可能な飲むヨーグルト「チー坊の のむヨーグルト」を4月6日（月）に新発売します。
近年、食品ロス削減への意識の高まりや、保管・購入の利便性を重視する消費行動の変化を背景に、常温保存が可能なロングライフ食品が増加しています。特にヨーグルトは、「賞味期限を気にして購入している食品」として上位に挙げられている一方、多くが冷蔵保存かつ賞味期限が短いことが知られています（※2）。こうした市場環境を受け、常温保存を可能にした飲むヨーグルト「チー坊の のむヨーグルト」を新発売します。
「チー坊の のむヨーグルト」は、チチヤス独自の乳酸菌（ST9618、LB9667）を使用し、発酵乳を製造後そのまま飲料化することで、チチヤスの定番製品である「チチヤスヨーグルト」のおいしさを生かした、くちどけの良いやさしい飲みごこちが特長の飲むヨーグルトです。常温保存を可能にしたロングライフ設計のため、冷蔵保管を前提としない保存が可能となり、家庭でのストックや持ち運びなど、飲用シーンの幅を広げます。
当社は、今後もお客様の健康で豊かな生活を応援するとともに、食後や休憩時の楽しいひと時をお届けしてまいります。
（※1）1886年に広島合資ミルク会社として設立された、歴史ある乳業メーカー。日本で初めてヨーグルトを製造・発売して以来、日本のヨーグルトの歴史を築く。2011年より伊藤園グループの一員。
（※2）伊藤園調べ
≪製品概要≫
製品名：チー坊の のむヨーグルト
種類別：発酵乳（殺菌）
容量・容器：125ml紙パック
希望小売価格 税込（税別）：167円（155円）
発売日：4月6日（月）
販売地域：全国
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、国産ヨーグルトのパイオニアであり、本年6月に創業140周年を迎えるチチヤス株式会社（社長：久保貴義 本社：広島県廿日市市）（※1）と共同開発した、常温保存可能な飲むヨーグルト「チー坊の のむヨーグルト」を4月6日（月）に新発売します。
近年、食品ロス削減への意識の高まりや、保管・購入の利便性を重視する消費行動の変化を背景に、常温保存が可能なロングライフ食品が増加しています。特にヨーグルトは、「賞味期限を気にして購入している食品」として上位に挙げられている一方、多くが冷蔵保存かつ賞味期限が短いことが知られています（※2）。こうした市場環境を受け、常温保存を可能にした飲むヨーグルト「チー坊の のむヨーグルト」を新発売します。
当社は、今後もお客様の健康で豊かな生活を応援するとともに、食後や休憩時の楽しいひと時をお届けしてまいります。
（※1）1886年に広島合資ミルク会社として設立された、歴史ある乳業メーカー。日本で初めてヨーグルトを製造・発売して以来、日本のヨーグルトの歴史を築く。2011年より伊藤園グループの一員。
（※2）伊藤園調べ
≪製品概要≫
製品名：チー坊の のむヨーグルト
種類別：発酵乳（殺菌）
容量・容器：125ml紙パック
希望小売価格 税込（税別）：167円（155円）
発売日：4月6日（月）
販売地域：全国