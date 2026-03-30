岩手県久慈市から初めて発見された鳥盤類の恐竜と進化史の解明への重要性

岩手県久慈市から初めて発見された 鳥盤類の恐竜と進化史の解明への重要性

久慈琥珀博物館の琥珀採掘体験場および隣接する脊椎動物化石凝集層（ボーンベッド）からは今から約9000万年前の恐竜の歯化石や、カメ類やワニ類の骨格など30種類を超える脊椎動物化石が2025年8月現在で3700点以上も発見されており、日本の恐竜時代（中生代白亜紀）の生物相を解明するための重要な地域となっています。今回は、久慈市で発見された恐竜化石の最新の研究成果について詳細を発表いたします。当該標本は鳥盤類に属する角竜類と鳥脚類の歯化石であり、これらの鳥盤類恐竜の歯化石は久慈から初報告になります。

これまで、岩手県久慈市からは、多種多様な動・植物化石が報告されており、東アジアにおける白亜紀の生物相を理解するうえで重要な化石産地として認識されています。中でも、竜脚類や獣脚類といった恐竜類の歯化石が数多く確認されており、後期白亜紀における恐竜類の多様性を解明するうえで重要な成果が近年報告されています。そのような中で、久慈層群（玉川層）から新たに角竜類と鳥脚類（イグアノドン類）の歯の化石が発見されました。久慈層群が堆積した後期白亜紀は、角竜類と鳥脚類を含む鳥盤類恐竜の多様化が顕著に進む重要な時代であり、本報告によって、それぞれの進化史の解明に大きく貢献できることが期待されます。角竜類化石は兵庫県、福岡県、鹿児島県に次いで、国内4例目かつ東日本から初の記録になります。一方で久慈のイグアノドン類の化石は国内18例目となり、岩手県内から初の記録になります。

今回の鳥盤類恐竜の化石は、白亜紀の久慈における動物相を理解するうえで重要な化石記録であり、本標本によって白亜紀の久慈には従来の理解よりも多様な鳥盤類恐竜が生息していたことが明らかになりました。また、角竜類と鳥脚類を含む鳥盤類恐竜の多様化が顕著に進み始める重要な時代であり、本報告によって、それぞれの進化史の解明に対し大きな貢献が期待できます。

化石が発見された場所と地層

今回の歯化石が発見された場所は、岩手県久慈市小久慈町にある久慈琥珀博物館が運営する琥珀採掘体験場と、当博物館が早稲田大学と共同で発掘調査を行っている場所から南に位置する堀内です（現在は採掘を中止）。この地域に分布する久慈層群玉川層（後期白亜紀；約9000万年前．火山灰の放射性年代測定による）では、2012年3月から平山廉教授らによる発掘調査が実施されてきました。これまでに竜脚類（大型植物食恐竜）、獣脚類（肉食恐竜）、カメ類、ワニ類、コリストデラ類（絶滅した水性爬虫類）、サメ類など30種類、3500点を超える脊椎動物化石が発見されています。

また、久慈琥珀博物館が運営する琥珀採掘体験場からは、新種として報告されたカメ類（アドクス・コハク）のほぼ完全な甲羅（2008年）をはじめとして、小型植物食恐竜（鳥盤類）の腰骨（2008年）、翼竜の翼の一部（中手骨：2010年）、肉食恐竜ティラノサウルス類の歯化石（2018年）、古代ザメ・ヒボダスの背棘（2019年）などの貴重な化石が200点ほど発見されています。このように，久慈琥珀博物館の周辺は、恐竜時代の琥珀と化石が数多く共産する世界でも稀な地域です。

久慈層群玉川層から発見された主な脊椎動物などの化石

2010年7月 琥珀採掘体験場より翼竜類の化石を発見（2011年7月に記者発表）

2012年3月 早稲田大学による発掘調査地より大型植物食恐竜（竜脚類）の歯化石を発見

2015年3月 調査地より後期白亜紀ではアジア初となる「コリストデラ類」（絶滅した水生爬虫類）を日本古生物学会で発表、同年7月久慈市で記者発表

2016年3月 調査地より平山教授のゼミ生が岩手県初の肉食恐竜の歯化石を発見、記者発表

2018年6月 琥珀採掘体験場より高校生がティラノサウルス類の歯化石を発見（2019年4月に記者発表）

2019年5月 日本国内の後期白亜紀では初の古代ザメ ヒボダス類の棘化石を琥珀採掘体験場から一般の体験者が発見（2020年7月に記者発表）

2021年4月 カメ類の新種（アドクス・コハク）を記者発表

2022年7月 竜脚類の歯に残された微細な傷から植物食であることを記者発表

2023年3月 カメ類リンドホルメミス科の下顎を小学生が発見（同年7月に記者発表）

2024年7月 ワニ類の分類や歯に残された微細な傷に基づく食性について同年7月に記者発表

2025年7月 琥珀の中に保存された昆虫シリボソクロバチ類について記者発表

久慈産鳥盤類恐竜歯化石の分類の研究成果について

標本（久慈琥珀博物館所蔵）： OSD315 (角竜類)、KAM201、OSD2117、OSD6230、OSD7162 (イグアノドン類)

化石産地：岩手県久慈市小久慈

産出層準・時代：久慈層群玉川層（後期白亜紀：約9000万年前）

久慈産角竜類および鳥脚類の発見と研究経緯について（所属は発見当時）

2013年：大沢田川支流にて橋本 亮平氏（東北大学）により角竜類歯化石を発見

2018年：平山郁夫シルクロード美術館で開催された化石発掘体験において中澤 紗織氏(同館職員)により鳥脚類歯化石を大沢田川支流から運ばれた地層より発見

2024年：久慈琥珀㈱琥珀発掘体験場にて石賀大登氏（久慈琥珀㈱）により鳥脚類歯化石を発見

2025年：大沢田川支流にて石賀氏と坂根広大氏（福井県立大学大学院）により鳥脚類歯化石を発見

2025年： 歯化石の詳細な観察とCT撮影を実施

2026年6月：日本古生物学会2026年年会にて口頭発表予定

久慈産鳥脚類歯化石の分類について

鳥脚類は、ジュラ紀～白亜紀末期まで世界各地で繁栄した草食恐竜のグループです。鳥脚類の中でも進化的な種は、顎に歯が密接に並ぶことで一本の巨大な歯のような構造を作り、植物を効率的に食べることができました。今回報告する鳥脚類化石は、計4点ですべて歯の化石です(標本番号：KAM201、OSD2117、OSD6230、OSD7162)。観察の結果、3標本(KAM201,OSD6230,OSD7162) は、一本の顕著な陵(一次稜線)を持つこと、その陵が顎の後方にわずかに偏るという特徴を共通して持つことから、鳥脚類の中でもイグアノドン類の上顎歯と考えられます。また、歯冠(歯の上部)が著しく咬耗していることなどから、すべて実際に使用していた歯である可能性があります。一方で残りの1標本(OSD2117)では、比較的広がった一次稜線を持ち、顎の後方に向けて偏るという特徴から、イグアノドン類の下顎の歯(歯骨歯)であることが考えられます。また、歯骨歯においては、上顎歯と同様に一部のみが残されていますが、これは破損によるものだと考えられます。

これまで、日本からは多くのイグアノドン類の化石が報告されており、頭骨なども産出した化石では、福井県勝山市からのフクイサウルス（Fukuisaurus tetoriensis）のように新たに学名がついた種も存在しています。国内においてイグアノドン類の化石の報告は30例ほどありますが、本報告は岩手県でのイグアノドン類化石として初となります。

久慈層群玉川層から産出したイグアノドン類の歯化石。A、KAM201; B、OSD7162; C、OSD6230; D、OSD2117。A,B,C、外側観； D、内側観

久慈層群玉川層から産出したイグアノドン類の復元画（絵：小田隆）

久慈産角竜類歯化石の分類について

角竜類は後期ジュラ紀～白亜紀末期まで北半球で広く栄えた、吻骨（ふんこつ）という骨を上顎の先端に持つことなどが特徴の草食恐竜のグループです。角竜類はトリケラトプスのような大型で角を持つ種に代表されますが、小型で角を持たないものも多く存在しました。今回発見された角竜類化石は高さ約15 mmの歯化石（標本番号：OSD315）で、外形が葉状の形態を持ち、歯冠(歯の上部)の頂部は欠損しています。この化石を、福井県立大学恐竜学研究所のCT (Latheta LCT-200) を使用したCT撮影などを行い、詳細に観察しました。観察を通して、OSD315は歯冠の側方に深い窪みがある、歯冠と歯根(歯の下部)の境にある歯の帯が発達しU字型に広がる、歯の帯と歯根がなだらかに繋がるといった特徴の組み合わせが確認され、角竜類の中でもネオケラトプシア類に属すると考えられます。加えて、一次稜線が目立たないこと、ならびに歯の帯の反対側に控えの歯の成長によって吸収が起こった跡が存在することから、上顎の歯であると推定されます。

また、これまで日本からの角竜類化石の報告数は乏しく、兵庫県では頭骨を含む部位が発見されSasayamagnomus saegusaiと学名がついていますが、それ以外では福岡県と鹿児島県で歯化石が発見されているのみです。本発見は、国内で４例目となる重要な発見で、東日本からは初の報告となります。

久慈層群玉川層から産出した角竜類の歯化石（OSD315）。A、化石の外側観; B、CTデータをもとに立体構築した3Dモデル

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久慈層群玉川層から産出した角竜類の復元画（絵：小田隆）。

久慈産鳥盤類歯化石の鳥盤類進化史における重要性

久慈の化石は約9,000万年前と詳しい年代が分かっています。この時代はイグアノドン類や角竜類の多様化が進行していた時期に当たり、その進化史を知るうえで重要です。しかし、この時代の両グループの化石記録は限定的であり、地質時代の信頼度の高い久慈産の鳥盤類の歯化石は、世界的にも重要な化石記録となります。

イグアノドン類は、前期白亜紀(1億4310万年前-1億年前)にアジアにおいて繁栄し、後期白亜紀に一部が北米へと放散し多様化したことが知られています。一方、アジアに残存した種がいたことも示唆されていますが、イグアノドン類の化石記録が限られることからアジアにおける進化史についてはまだ多くの謎が残されています。今回発見されたイグアノドン類化石は、9000万年前の化石であることから、アジアにおけるイグアノドン類の進化史において空白を埋める重要な資料となります。

また、ネオケラトプシア類は前期白亜紀に出現し、後期白亜紀にかけて急速に多様化したことが知られています。また、同時期にはアジアとアメリカで頻繁に種の移動が起こっていたことが示唆されているため、久慈層群という後期白亜紀の始まりの地層から発見されるネオケラトプシア類は、その多様化や移動過程を理解するうえでの鍵となります。

久慈の鳥盤類の多様性と今後の進展

現状では歯のみの標本が４点と少ないですが、今後の発掘で顎骨や椎骨など他の部位が見つかれば、イグアノドン類やネオケラトプシア類といった高位分類より細かい系統関係を議論できます。また、同時代のアジア産鳥盤類との比較も重要です。イグアノドン類と角竜類が同じ層から産出することは、当時の生態系や大陸間移動の議論に重要な証拠になります。植物化石や他の動物群との関連を総合的に検討することで、生態系の全体像を描くことができます。

まとめ

岩手県久慈市の久慈層群玉川層（中生代後期白亜紀：約9000万年前）から発見された鳥盤類恐竜の歯化石５標本について分類学的検討を行いました。観察の結果、KAM201、OSD2117はイグアノドン類左上顎歯、OSD6230はイグアノドン類右上顎歯、OSD7162はイグアノドン類左歯骨歯、OSD315は角竜類上顎歯であると考えられます。これらの化石標本は、各分類群において化石記録が稀な時代（約9000万年前）から産出しており、イグアノドン類や角竜類の進化史を理解するうえで重要な化石記録になります。そのほかにも久慈層群には、多様な動植物化石が保存されており、今後の更なる研究成果が期待されます。