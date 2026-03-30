「売るのはゴムではない」官能化SSBRが変えるタイヤ競争：CAGR6.0%成長とプレミアム化の本質
官能化溶液重合スチレンブタジエンゴム（官能化SSBR）とは、溶液重合で得たSBR分子鎖の末端や側鎖に官能基を導入し、シリカなど充填材との相互作用を能動的に設計した高機能合成ゴムである。狙いはタイヤ配合におけるシリカ分散性とポリマー側の結合効率を高め、転がり抵抗低減、ウェットグリップ向上、耐摩耗のバランスを押し上げることにある。単に材料強度を上げる製品ではなく、配合自由度、加工時の粘弾性、発熱特性を含む総合設計で性能を作り込む点が特徴となる。EV化で重量とトルクが増えるほど、発熱と摩耗を抑えつつ効率を稼ぐ要求が強まり、官能化SSBRはタイヤの競争力を規定する基幹材料へ位置付けられる。
プレミアム化の加速
LP Information調査チームの最新レポートである「世界官能化溶液重合スチレンブタジエンゴム市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/593968/functionalized-ssbr）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが6.0%で、2032年までにグローバル官能化溶液重合スチレンブタジエンゴム市場規模は21.37億米ドルに達すると予測されている。数量主導の爆発ではなく、性能要求の底上げに伴う単価上昇と高付加価値グレードの比率拡大が、市場をじわりと押し上げる構図である。低燃費と低騒音だけでなく、ウェット制動、耐摩耗、耐久といった多目的最適の難度が上がるほど、官能化の設計力と品質再現性が差別化になる。結果として本産業は、汎用品の供給競争から、顧客配合に深く入り込む共同開発型の競争へ軸足を移す局面にある。
図. 官能化溶液重合スチレンブタジエンゴム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345491/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345491/images/bodyimage2】
図. 世界の官能化溶液重合スチレンブタジエンゴム市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要プレイヤーの序列が示す、地域別の戦い方
LP Informationのトップ企業研究センターによると、官能化溶液重合スチレンブタジエンゴムの世界的な主要製造業者には、Asahi Kasei Corporation、ENEOS Holdings, Inc.、Synthos S.A.、Kumho Petrochemical Co., Ltd.、Zeon Corporation、Michelin Group、The Goodyear Tire & Rubber Company、Bridgestone Corporation、LG Chem, Ltd.、Versalis S.p.A.などが含まれている。2025年、世界のトップ5企業は売上の観点から約60.0%の市場シェアを持っていた。この布陣は、素材専業だけでなくタイヤ企業が上位に顔を出す点で象徴的である。欧州は低転がり抵抗と安全性能の両立を軸にプレミアム領域が厚く、材料側には官能化設計と安定供給が求められやすい。北米は配合最適と供給網の強靭化がテーマになりやすく、タイヤ企業が材料技術を内製・連携で押さえる動きが出やすい。アジアは量産性と迅速なグレード展開が強みになり、EV向けの耐摩耗・発熱低減など用途別最適が勝負所となる。総じて、官能化SSBRの競争は、製造能力だけでなく、顧客の配合設計と評価指標をどこまで共有できるかという関係資本の競争である。
売るのはゴムではなく、タイヤの利益率
官能化SSBRの価値は、タイヤ性能の一項目を上げることではなく、相反要件の同時達成で設計余白を生み、最終製品の差別化と収益性を支える点にある。特にEVは、重量増と瞬間トルクで摩耗と発熱が顕在化しやすく、材料側の粘弾性設計が寿命と効率に直結する。今後は、持続可能原料の導入、工程起因のばらつき低減、顧客の評価データと直結したグレード設計が、価格では崩れない競争力になる。市場が緩やかに伸びるほど、勝者は派手な拡張ではなく、品質と共同開発の継続性で選別される。
プレミアム化の加速
LP Information調査チームの最新レポートである「世界官能化溶液重合スチレンブタジエンゴム市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/593968/functionalized-ssbr）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが6.0%で、2032年までにグローバル官能化溶液重合スチレンブタジエンゴム市場規模は21.37億米ドルに達すると予測されている。数量主導の爆発ではなく、性能要求の底上げに伴う単価上昇と高付加価値グレードの比率拡大が、市場をじわりと押し上げる構図である。低燃費と低騒音だけでなく、ウェット制動、耐摩耗、耐久といった多目的最適の難度が上がるほど、官能化の設計力と品質再現性が差別化になる。結果として本産業は、汎用品の供給競争から、顧客配合に深く入り込む共同開発型の競争へ軸足を移す局面にある。
図. 官能化溶液重合スチレンブタジエンゴム世界総市場規模
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図. 世界の官能化溶液重合スチレンブタジエンゴム市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要プレイヤーの序列が示す、地域別の戦い方
LP Informationのトップ企業研究センターによると、官能化溶液重合スチレンブタジエンゴムの世界的な主要製造業者には、Asahi Kasei Corporation、ENEOS Holdings, Inc.、Synthos S.A.、Kumho Petrochemical Co., Ltd.、Zeon Corporation、Michelin Group、The Goodyear Tire & Rubber Company、Bridgestone Corporation、LG Chem, Ltd.、Versalis S.p.A.などが含まれている。2025年、世界のトップ5企業は売上の観点から約60.0%の市場シェアを持っていた。この布陣は、素材専業だけでなくタイヤ企業が上位に顔を出す点で象徴的である。欧州は低転がり抵抗と安全性能の両立を軸にプレミアム領域が厚く、材料側には官能化設計と安定供給が求められやすい。北米は配合最適と供給網の強靭化がテーマになりやすく、タイヤ企業が材料技術を内製・連携で押さえる動きが出やすい。アジアは量産性と迅速なグレード展開が強みになり、EV向けの耐摩耗・発熱低減など用途別最適が勝負所となる。総じて、官能化SSBRの競争は、製造能力だけでなく、顧客の配合設計と評価指標をどこまで共有できるかという関係資本の競争である。
売るのはゴムではなく、タイヤの利益率
官能化SSBRの価値は、タイヤ性能の一項目を上げることではなく、相反要件の同時達成で設計余白を生み、最終製品の差別化と収益性を支える点にある。特にEVは、重量増と瞬間トルクで摩耗と発熱が顕在化しやすく、材料側の粘弾性設計が寿命と効率に直結する。今後は、持続可能原料の導入、工程起因のばらつき低減、顧客の評価データと直結したグレード設計が、価格では崩れない競争力になる。市場が緩やかに伸びるほど、勝者は派手な拡張ではなく、品質と共同開発の継続性で選別される。