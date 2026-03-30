「AI博覧会 Spring 2026」カンファレンス第3弾スピーカーを発表！創業220年の老舗企業のAI活用による組織変革からフィジカルAI戦略まで、現場を変える最新テーマが集結
～Mizkan、ぐるなび、Google Cloud、Snowflakeらが集結、東京国際フォーラムにて4月7日・8日開催～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345389/images/bodyimage1】
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年4月7日（火）・8日（水）の2日間、東京国際フォーラムにて「AI博覧会 Spring 2026」を開催します。
本イベントは、AI・人工知能に特化した業界注目の専門イベントで、昨年の「AI博覧会 Summer 2025」では、2日で約1万人が来場しました。本プレスリリースでは、生成AIをはじめとした最先端のトレンド情報やAI導入の事例を学べる40以上のカンファレンスの第3弾スピーカーを発表します。
基調講演に登壇するHighlandersのフィジカルAI戦略をはじめ、花王やDeNA、Mizkanらが実践する、AIを組織に浸透させ、成果を出すための具体的な進め方に関するカンファレンスを多数開催します。
■40講演以上を実施！「学び」と「体験」を同時に
会場では40以上のカンファレンスを開催予定です。AIエージェントの業務活用、生成AIの活用を「学び」から「成果」へとつなげる実践術、AI基盤の選定・本番導入のポイント、AI時代の検索戦略（GEO）など、企業が直面するテーマを幅広くカバーしています。業界のリーダーや専門家が、最新動向や具体的な成功事例をデモや導入ストーリーとともに共有します。登壇セッションで最新の知見を「頭で理解」し、展示ブースですぐに「手で確かめる」ことができるため、戦略立案から現場活用に至るまでの知見を、短時間でキャッチアップ可能です。
カンファレンス情報詳細は公式ホームページからご確認いただけます。（随時更新予定）
https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/
【注目のカンファレンス】
【基調講演】フィジカルAI時代における日本の戦い方
開催日時：2026年4月7日（火）10:00～10:40
概 要：デジタルから物理空間へと拡張する「フィジカルAI」が、日本の産業競争力を左右する新局面を迎えています。本カンファレンスでは、最前線で活躍する起業家・研究者の目線で、フィジカルAIの社会実装のプロセスや、激変する時代のビジネス戦略を解き明かします。また、消防やプラント保守といった過酷な現場で重量物運搬や巡回を自動化する、AI搭載四足歩行ロボット「HLQ PRO」の歩行を実演します。最先端技術がもたらす「現場革新のリアル」をその場で体感いただけます。
登 壇 者：
株式会社Highlanders 代表取締役
増岡 宏哉 氏
東北大学特任教授（客員）として従事しつつ、株式会社Highlandersの代表を務める。大学在学中よりロボット開発に従事し、自動倉庫システムのスタートアップでRENATUS ROBOTICSのCIOや、NEDO「ディープテック・スタートアップ支援基金」研究代表者を歴任。現在は最先端AIとロボットを融合させた「フィジカルAI」の社会実装を推進している。
https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring2026_conf/1a-1/
Gemini 3で個人の生産性向上から組織のDX推進まで
開催日時：2026年4月7日（火）12:10～12:40
概 要：最新のAIモデル「Gemini 3」の登場により、業務変革は個人の効率化を超え、組織全体のDXを加速させる新フェーズに達しています。本カンファレンスでは、最新モデルの動向とともに、企業の生産性を根底から引き上げる具体的な活用アプローチを紹介。個人と組織の枠を超えて変革を推進するための、実践的な指針と導入の考え方を提示します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345389/images/bodyimage1】
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年4月7日（火）・8日（水）の2日間、東京国際フォーラムにて「AI博覧会 Spring 2026」を開催します。
本イベントは、AI・人工知能に特化した業界注目の専門イベントで、昨年の「AI博覧会 Summer 2025」では、2日で約1万人が来場しました。本プレスリリースでは、生成AIをはじめとした最先端のトレンド情報やAI導入の事例を学べる40以上のカンファレンスの第3弾スピーカーを発表します。
基調講演に登壇するHighlandersのフィジカルAI戦略をはじめ、花王やDeNA、Mizkanらが実践する、AIを組織に浸透させ、成果を出すための具体的な進め方に関するカンファレンスを多数開催します。
■40講演以上を実施！「学び」と「体験」を同時に
会場では40以上のカンファレンスを開催予定です。AIエージェントの業務活用、生成AIの活用を「学び」から「成果」へとつなげる実践術、AI基盤の選定・本番導入のポイント、AI時代の検索戦略（GEO）など、企業が直面するテーマを幅広くカバーしています。業界のリーダーや専門家が、最新動向や具体的な成功事例をデモや導入ストーリーとともに共有します。登壇セッションで最新の知見を「頭で理解」し、展示ブースですぐに「手で確かめる」ことができるため、戦略立案から現場活用に至るまでの知見を、短時間でキャッチアップ可能です。
カンファレンス情報詳細は公式ホームページからご確認いただけます。（随時更新予定）
https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/
【注目のカンファレンス】
【基調講演】フィジカルAI時代における日本の戦い方
開催日時：2026年4月7日（火）10:00～10:40
概 要：デジタルから物理空間へと拡張する「フィジカルAI」が、日本の産業競争力を左右する新局面を迎えています。本カンファレンスでは、最前線で活躍する起業家・研究者の目線で、フィジカルAIの社会実装のプロセスや、激変する時代のビジネス戦略を解き明かします。また、消防やプラント保守といった過酷な現場で重量物運搬や巡回を自動化する、AI搭載四足歩行ロボット「HLQ PRO」の歩行を実演します。最先端技術がもたらす「現場革新のリアル」をその場で体感いただけます。
登 壇 者：
株式会社Highlanders 代表取締役
増岡 宏哉 氏
東北大学特任教授（客員）として従事しつつ、株式会社Highlandersの代表を務める。大学在学中よりロボット開発に従事し、自動倉庫システムのスタートアップでRENATUS ROBOTICSのCIOや、NEDO「ディープテック・スタートアップ支援基金」研究代表者を歴任。現在は最先端AIとロボットを融合させた「フィジカルAI」の社会実装を推進している。
https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring2026_conf/1a-1/
Gemini 3で個人の生産性向上から組織のDX推進まで
開催日時：2026年4月7日（火）12:10～12:40
概 要：最新のAIモデル「Gemini 3」の登場により、業務変革は個人の効率化を超え、組織全体のDXを加速させる新フェーズに達しています。本カンファレンスでは、最新モデルの動向とともに、企業の生産性を根底から引き上げる具体的な活用アプローチを紹介。個人と組織の枠を超えて変革を推進するための、実践的な指針と導入の考え方を提示します。