LEDブイ灯の世界市場2026年、グローバル市場規模（一体型、独立型）・分析レポートを発表
2026年3月30日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「LEDブイ灯の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、LEDブイ灯のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
本レポートは、LEDブイ灯市場の現状と将来見通しを総合的に分析したものです。2024年の世界市場規模は2990万ドルと評価されており、2031年には3810万ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.6%であり、緩やかではあるものの安定した成長が見込まれています。また、本調査では米国の関税制度の現状と各国の政策対応もあわせて検討し、それらが市場の競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても分析しています。
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製品概要と技術特性
LEDブイ灯は、海上環境において視認性と航行支援を提供するための発光装置です。発光ダイオードを用いることで、高い省エネルギー性、長寿命、耐久性を実現しています。従来の白熱灯は加熱したフィラメントによって発光するため消費電力が大きく、発熱も多く、寿命も比較的短い傾向がありました。一方でLEDは半導体内の電子の移動によって光を生み出すため、消費電力を抑えつつ発熱も少なく、寿命も大幅に長くなります。そのため、海上での長期間運用や保守負担の軽減に適した技術といえます。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせることで、市場の構造と動向を多角的に評価しています。メーカー別、地域別、種類別、用途別に市場を細分化し、販売額、販売数量、平均販売価格の推移を整理しています。さらに、市場競争、需給の変化、需要を左右する要因についても詳しく検討しています。対象期間は2020年から2031年であり、過去の実績と将来予測の双方から市場を体系的に把握できる構成となっています。
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調査目的
本調査の主な目的は、世界全体および主要国における市場機会の規模を明らかにすること、LEDブイ灯市場の成長可能性を評価すること、製品別および最終用途別の将来成長を予測すること、さらに市場競争に影響を与える要因を把握することにあります。これにより、企業は製品開発、販売戦略、地域展開、供給体制の見直しに関する判断をより的確に行うことができます。
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主要企業分析
本レポートでは、主要企業としてSPX Technologies、Tideland Signal (Orga)、Pharos Marine Automatic Power、Woori Marine、ITO Navaids、Mesemar、New Marine Engineering、Shanghai Nanhua Electronics、Gisman、Zeni Lite Buoyなどを取り上げています。さらに、Shanghai Rokem、Ecocoast、Wealth Marine、CR Control Systems、Resinex、Floatex、Ryokuseisha、Jiangsu Xingbo Beacon Technology、Hi-Tech Elastomers、Shenzhen Green Source Light Equipmentも主要参加企業として整理されています。これらの企業について、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な進展状況などの観点から分析しています。
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市場セグメント分析
市場は種類別に自己完結型と独立型に分類されています。自己完結型は電源や制御機能を一体化した構造により設置と運用の効率性に優れる一方、独立型は運用条件や設置環境に応じた柔軟な構成が可能です。また、用途別では沖合、沿岸および港湾、その他に分かれています。このような細分化により、海上設置環境ごとの需要特性や製品選定の傾向をより明確に把握することが可能です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「LEDブイ灯の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、LEDブイ灯のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
本レポートは、LEDブイ灯市場の現状と将来見通しを総合的に分析したものです。2024年の世界市場規模は2990万ドルと評価されており、2031年には3810万ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.6%であり、緩やかではあるものの安定した成長が見込まれています。また、本調査では米国の関税制度の現状と各国の政策対応もあわせて検討し、それらが市場の競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても分析しています。
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製品概要と技術特性
LEDブイ灯は、海上環境において視認性と航行支援を提供するための発光装置です。発光ダイオードを用いることで、高い省エネルギー性、長寿命、耐久性を実現しています。従来の白熱灯は加熱したフィラメントによって発光するため消費電力が大きく、発熱も多く、寿命も比較的短い傾向がありました。一方でLEDは半導体内の電子の移動によって光を生み出すため、消費電力を抑えつつ発熱も少なく、寿命も大幅に長くなります。そのため、海上での長期間運用や保守負担の軽減に適した技術といえます。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせることで、市場の構造と動向を多角的に評価しています。メーカー別、地域別、種類別、用途別に市場を細分化し、販売額、販売数量、平均販売価格の推移を整理しています。さらに、市場競争、需給の変化、需要を左右する要因についても詳しく検討しています。対象期間は2020年から2031年であり、過去の実績と将来予測の双方から市場を体系的に把握できる構成となっています。
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調査目的
本調査の主な目的は、世界全体および主要国における市場機会の規模を明らかにすること、LEDブイ灯市場の成長可能性を評価すること、製品別および最終用途別の将来成長を予測すること、さらに市場競争に影響を与える要因を把握することにあります。これにより、企業は製品開発、販売戦略、地域展開、供給体制の見直しに関する判断をより的確に行うことができます。
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主要企業分析
本レポートでは、主要企業としてSPX Technologies、Tideland Signal (Orga)、Pharos Marine Automatic Power、Woori Marine、ITO Navaids、Mesemar、New Marine Engineering、Shanghai Nanhua Electronics、Gisman、Zeni Lite Buoyなどを取り上げています。さらに、Shanghai Rokem、Ecocoast、Wealth Marine、CR Control Systems、Resinex、Floatex、Ryokuseisha、Jiangsu Xingbo Beacon Technology、Hi-Tech Elastomers、Shenzhen Green Source Light Equipmentも主要参加企業として整理されています。これらの企業について、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な進展状況などの観点から分析しています。
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市場セグメント分析
市場は種類別に自己完結型と独立型に分類されています。自己完結型は電源や制御機能を一体化した構造により設置と運用の効率性に優れる一方、独立型は運用条件や設置環境に応じた柔軟な構成が可能です。また、用途別では沖合、沿岸および港湾、その他に分かれています。このような細分化により、海上設置環境ごとの需要特性や製品選定の傾向をより明確に把握することが可能です。