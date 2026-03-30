沖縄発の人気ホワイトニング専門店「ホワイトニングショップ」、柳川に新店舗をオープン
全国190店舗以上を展開するセルフホワイトニング専門店「ホワイトニングショップ」は、フランチャイズ新店舗「ホワイトニングショップ柳川店」を2026年3月29日（日）にグランドオープンいたしました。
近年、口元の印象への関心の高まりとともに、手軽に取り入れられるセルフホワイトニングの需要は拡大を続けています。こうした市場背景を受け、同ブランドはさらなるエリア展開を推進し、このたび福岡県柳川市への出店に至りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345441/images/bodyimage1】
■店舗概要
店舗名：ホワイトニングショップ柳川店
オープン日：2026年3月29日（日）
営業時間：10:00～20:00（不定休）
電話番号：050-8883-8358
所在地：〒832-0826
福岡県柳川市三橋町高畑29-8
RENVI柳川 102号室
■アクセス
・西鉄柳川駅より徒歩10分
・矢加部駅より徒歩3分
【お車でお越しの方】
国道208号線を北へ進み、「高畑」の信号（スターバックス柳川店の先）を右折し、線路を渡った右側のアパート内にございます。
敷地内駐車場は「5番」をご利用ください。
【西鉄柳川駅東口からお越しの方】
矢加部方面へ直進し、橋の手前を左折。右側に提携駐車場「ふじパーキング」がございます。
駐車場は「28番・29番」をご利用ください。
店舗は左から4つ目の「102号室」です。
■ホワイトニングショップについて
ホワイトニングショップは、全国に展開するセルフホワイトニング専門店として、多くのお客様に支持されています。
施術は痛みを感じにくく、施術後の飲食制限も設けていないため、日常生活の中でも無理なく継続してご利用いただける点が大きな特長です。
さらに、歯科医院との提携により、安心感と信頼性を兼ね備えたサービス体制を構築。品質と安全性の両立を図りながら、幅広い層のお客様にご利用いただいております。
短時間で効率的にケアができる点も魅力のひとつであり、忙しい現代人のライフスタイルに寄り添うサービスとして注目を集めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345441/images/bodyimage3】
■代表者プロフィール
代表：石川 渚
石川渚は、「全ての人に最高の笑顔」を企業理念に掲げ、セルフホワイトニング事業を全国へ展開。
現在では全国190店舗以上を展開するなど、業界を牽引する存在として注目を集めています。
また、モデルとしても活躍する傍ら、ビジネスにおいても確かな実績を築き上げてきた凄腕経営者として知られ、その美貌と発信力で多くの支持を集めています。
今後もさらなるサービス品質の向上と店舗展開を通じて、より多くの方に笑顔と自信を届けることを目指してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345441/images/bodyimage4】
■今後の展望
ホワイトニングショップは、今後も全国各地への出店を加速させるとともに、より多くの方が身近にホワイトニングを取り入れられる環境づくりを推進してまいります。
柳川店のオープンを通じて、地域に根ざしたサービス提供を行いながら、美と自信を支える新たな価値創出に取り組んでまいります。
■ホワイトニングショップホームページ:https://whiteningshop-okinawa.com
■石川渚Instagram:https://www.instagram.com//nagisaishikawa64
配信元企業：ホワイトニングショップ株式会社
近年、口元の印象への関心の高まりとともに、手軽に取り入れられるセルフホワイトニングの需要は拡大を続けています。こうした市場背景を受け、同ブランドはさらなるエリア展開を推進し、このたび福岡県柳川市への出店に至りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345441/images/bodyimage1】
■店舗概要
店舗名：ホワイトニングショップ柳川店
オープン日：2026年3月29日（日）
営業時間：10:00～20:00（不定休）
電話番号：050-8883-8358
所在地：〒832-0826
福岡県柳川市三橋町高畑29-8
RENVI柳川 102号室
■アクセス
・西鉄柳川駅より徒歩10分
・矢加部駅より徒歩3分
【お車でお越しの方】
国道208号線を北へ進み、「高畑」の信号（スターバックス柳川店の先）を右折し、線路を渡った右側のアパート内にございます。
敷地内駐車場は「5番」をご利用ください。
【西鉄柳川駅東口からお越しの方】
矢加部方面へ直進し、橋の手前を左折。右側に提携駐車場「ふじパーキング」がございます。
駐車場は「28番・29番」をご利用ください。
店舗は左から4つ目の「102号室」です。
■ホワイトニングショップについて
ホワイトニングショップは、全国に展開するセルフホワイトニング専門店として、多くのお客様に支持されています。
施術は痛みを感じにくく、施術後の飲食制限も設けていないため、日常生活の中でも無理なく継続してご利用いただける点が大きな特長です。
さらに、歯科医院との提携により、安心感と信頼性を兼ね備えたサービス体制を構築。品質と安全性の両立を図りながら、幅広い層のお客様にご利用いただいております。
短時間で効率的にケアができる点も魅力のひとつであり、忙しい現代人のライフスタイルに寄り添うサービスとして注目を集めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345441/images/bodyimage3】
■代表者プロフィール
代表：石川 渚
石川渚は、「全ての人に最高の笑顔」を企業理念に掲げ、セルフホワイトニング事業を全国へ展開。
現在では全国190店舗以上を展開するなど、業界を牽引する存在として注目を集めています。
また、モデルとしても活躍する傍ら、ビジネスにおいても確かな実績を築き上げてきた凄腕経営者として知られ、その美貌と発信力で多くの支持を集めています。
今後もさらなるサービス品質の向上と店舗展開を通じて、より多くの方に笑顔と自信を届けることを目指してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345441/images/bodyimage4】
■今後の展望
ホワイトニングショップは、今後も全国各地への出店を加速させるとともに、より多くの方が身近にホワイトニングを取り入れられる環境づくりを推進してまいります。
柳川店のオープンを通じて、地域に根ざしたサービス提供を行いながら、美と自信を支える新たな価値創出に取り組んでまいります。
■ホワイトニングショップホームページ:https://whiteningshop-okinawa.com
■石川渚Instagram:https://www.instagram.com//nagisaishikawa64
配信元企業：ホワイトニングショップ株式会社
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