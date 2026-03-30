複雑なWeb上での作業をよりシンプル、簡単、直感的に

エージェント型AIがSamsungブラウザに拡大

～ モバイル端末とパソコンのシームレスな検索・閲覧体験が実現 ～

サムスン電子（韓国本社、以下Samsung）は26年3月26日（木）、「Samsung Browser for Windows」の正式リリースを発表いたしました。これにより、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末での閲覧の利便性がパソコンでも展開され、端末間でのシームレスな連携が可能な新しいエージェント型AIにより、検索や閲覧体験をより簡単で直感的にご使用いただけるようになりました。

※本リリース内に含まれる動画は、https://news.samsung.com/jp/samsung-browser-for-windowsをご覧ください。

■スマートフォン、タブレットなどのモバイル端末からPCブラウザにシームレスに連携

「Samsung Browser for Windows」は、デバイス間の障壁を無くすことで、ユーザーがスマートフォンやタブレットなどのモバイル端末とパソコンの間を行き来する際に、検索や閲覧をシームレスに使用することが可能になります。これによりブックマークや閲覧履歴の単純な同期にとどまらず、ユーザーが中断した箇所からそのまま別の端末で再開することができます。例えば、モバイル端末からパソコンに移動する際にも同じウェブページを閲覧し続けることができ、よりシームレスな連携体験を実現します※1。

※1 この機能をご利用いただくには最新バージョンのSamsungアカウントが必要です。またパソコンに「Samsung Continuity Service」または「Galaxy Connect」アプリがインストールされている必要があります。現在Samsung Galaxy Book 3、4、5、6シリーズでご利用いただけます。今後、対応機種を拡大していく予定です。





▲ユーザーはモバイル端末とパソコンを連携させ、ウェブページを中断した箇所から再開することができます※2。

（※2 本記事に掲載されているすべての手順は分かりやすくするため短縮しシミュレーションされたものです。）

また、Samsung Passとの連携により、ユーザーは個人情報を安全に保存し、ウェブサイトへのログインやプロフィールの自動入力を簡単に行うことも可能です※3。

※3 Samsung Passで利用可能な機能、特徴、対応アプリは規制や法的環境により、国や地域によって異なる場合があります。自動入力機能はログイン情報（ID/パスワード）および個人情報（住所/カード情報）に対応しています。





▲Samsung Passは端末間でログイン情報や個人情報を安全に自動入力します。

■エージェント型AIでウェブ体験を刷新

SamsungはPerplexity社との提携により、Samsungブラウザに組み込まれた新しいAIアシスタントを導入します。これにより、エージェント型AIが検索・閲覧体験に直接組み込まれます。Samsungブラウザは、自然言語やユーザーが閲覧しているページの文脈に加え、タブごとの操作を理解するように設計されており、コンテンツの探索や操作がより簡単に行えるようになります※4。この新たなインテリジェンス機能はウェブページに関する質問に答えるだけでなく、ユーザーがブラウザから離れることなくタブの管理や閲覧履歴の確認を行い、生産性を維持できるようにします。

※4 ご利用いただける機能やサービスは国、地域、言語によって異なる場合があります。検索件数は制限が設けられている場合があります。検索結果の正確性は保証されません。

● インテリジェントなコンテンツ理解と包括的な応答：

Samsungブラウザはユーザーが閲覧しているウェブページの具体的な文脈を理解し、より関連性が高く最適化された提案を提示します。例えばソウルへの旅行を計画しているとします。ユーザーは表示されているページに基づいて、4日間の旅程を作成するようブラウザに指示すると、Samsungブラウザがコンテンツを分析し、ユーザーが好みの形式で簡単に整理・カスタマイズできる体系的なプランを生成します。





▲Samsungブラウザはウェブページのコンテンツを解析・活用して、旅程の作成などユーザーのニーズに応えます。

● より高速でスマートな検索機能：

高度な自然言語を理解できる技術を搭載したSamsungブラウザは、ユーザーがウェブページを高速かつ効率的に閲覧できるようにします。ユーザーは、無数のウェブページを手動で検索することなく、必要な情報を瞬時に入手できるようになりました。さらに、Samsungブラウザはこのインテリジェンス機能を動画コンテンツにも拡張しています。動画内の文脈を理解することで、ユーザーが探している特定の箇所を見つけ出し、その場面から再生を開始することができます。





▲ユーザーは手動で検索することなく動画内の特定の場面を見つけることが可能に。

● 閲覧履歴から目的のページを検索する：

キーワードや日付からではなく、ユーザーは自然言語を使って閲覧履歴を検索し、先週見ていたスマートウォッチなどの情報を見つけ出すことができます。





▲自然言語検索を使えば、ブラウザの履歴から特定のページを簡単に見つけることができます。

● 複数のタブを横断したコンテキスト認識：

ユーザーは、情報を比較するために複数のタブを次々と切り替える必要がなくなりました。Samsungブラウザは複数のタブにまたがるコンテンツをまとめて比較・要約することができます。これにより、異なる情報源から重要な情報を1つの画面で簡単に把握できるようになります。





■提供状況

「Samsung Browser for Windows」は、Windows 11、Windows 10（バージョン 1809 以降）を搭載したデバイスで利用可能です。Windows 版および Android 版5のSamsungブラウザにおけるエージェント型AIは現在韓国と米国でサポートされており、今後さらに他の市場へ拡大される予定です。Samsungブラウザの詳細はbrowser.samsung.comをご覧ください。

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltd.の商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。