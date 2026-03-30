◇袋井市は、同笠海岸を地域資源として有効に活用するため「海のにぎわい創出プロジェクト」に取り組み、昨年３月、同エリアの愛称を「うみてらすＤＯＲＩ」に決定した。

◇遠州灘が一望できる段床スペースをはじめ、トイレやシャワー室を兼ね備えた休憩・交流施設を2025年度までに整備し、このほど、海辺の駐車場、展望デッキ、ＲＶパーク」（車中泊可能駐車場）の整備が完了した。

◇４月１日（水）から「ＲＶパークうみてらすＤＯＲＩ」の供用を開始するとともに、

４月15日（水）に海辺の駐車場、展望デッキの供用を開始する。

◇こうした沿岸部の環境整備により、サーフィンや釣りを楽しむ利用者の利便性の向上のほか、キャンピングカーで旅をする方にも本市に滞在していただく機会の創出を図る。今後は、ゴールデンウイークや夏休みの利用促進を目指し、積極的に情報発信を行う。

〇ＲＶパークうみてらすＤＯＲＩ

供用開始：2026年４月１日（水）、区画：５台分、料金：3,000円/泊、その他：100V電源完備

〇海辺の駐車場

供用開始：2026年４月15日（水）、台数：100台分、料金：無料、その他：シャワーあり（水のみ）

〇展望デッキ

供用開始： 2026年４月15日（水）、広さ：18㎡、高さ：2.9ｍ、料金：無料