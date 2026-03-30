長野県佐久市の老舗酒蔵・千曲錦酒造株式会社(所在地：長野県佐久市、代表取締役社長：鎌田 晴之)は、2026年4月11日(土)・12日(日)の2日間、搾りたての新酒や地元グルメが楽しめる恒例イベント『千曲錦 春の大感謝祭』を、本社蔵にて開催いたします。





イベント詳細： https://www.chikumanishiki.com/news/news.php?n=72





鏡開き





■「千曲錦 春の大感謝祭」について

開催の背景(地域をはじめ愛飲者の皆様へ感謝を込めて)

厳しい冬を越え、穏やかな春を迎える信州・佐久。千曲錦酒造では毎年4月中旬、日頃のご愛顧への感謝を込めて、お酒を通じて地域の皆様と交流する「大感謝祭」を開催しております。例年約3,000名が訪れる本イベントは、今では佐久市の「春の風物詩」として親しまれています。





【開催概要】

イベント名： 千曲錦酒造 春の大感謝祭2026

開催日時 ： 2026年4月11日(土) 10:00～16:00

2026年4月12日(日) 10:00～15:00(※終了時間にご注意ください)

入場料 ： 無料

会場 ： 千曲錦酒造株式会社(長野県佐久市長土呂1110)

アクセス ： 北陸新幹線「佐久平」駅 徒歩15分

【無料送迎バス】佐久平駅浅間口より20分間隔で運行(両日9:30～始発)

有料試飲 ： 1,500円(税込) 【専用クリア升・和らぎ水付き】※受付にて販売

※運転の方、20歳未満の方の飲酒はできません。

プレミアム試飲：【3杯セット】1,000円(税込) ／ 【1杯】500円(税込)

※受付にて販売









■主なイベント内容

(1) 限定酒販売

目玉 ： 純米大吟醸 生原酒 全量山田錦 五十％磨き 720ml / 1,518円(税込)

その他： 蔵人しか飲めない希少な限定酒も発売予定。





(2) 大抽選会

参加条件： 酒蔵売店内で5,000円(税込)以上購入されたレシートで5,000円(税込)につき1回チャレンジできます。

景品 ： 1等「プレミアム酒」など豪華景品をご用意。





(3) 屋外ステージ

11日：浅間中学校吹奏楽部 (10:30) ／ Rolo LINK ダンス (13:00)

12日：佐久鯉太鼓保存会 (10:30) ／ カザンオールスターズ バンド (12:30)

ダンススタジオサークルSUN (13:30)





(4) ふるまい・酒おみくじ

【数量限定】

樽酒ふるまい：両日11:30～(鏡開き後～なくなるまで)

【数量限定】

酒粕豚汁ふるまい：11日(土)のみ、佐久平総合技術高校の生徒の皆さんの手作りです。





酒おみくじ：1回500円(税込)。レア酒・高級酒が当たるチャンス(子供ガチャあり)。





春店内画像





■コラボイベントついて

恒例となりました地元マルシェイベント「ねこマルシェ」も合同開催いたします！

キッチンカーやワークショップが盛りだくさんでお待ちしています。





ねこマルシェ 出店者一覧

＜キッチンカー＞

・Pizza BOBOOB(ピザ)

・嬬恋WAGON(デビルチキンサンド)

・山形芋煮フードトラックモンターニュ(山形芋煮)

・ひよこ商店(から揚げ)

・PORT OF COFFEE(コーヒー)

・ete vivre(焼き菓子)

・ちおちおクレープ(クレープ)※11日のみ

・モカクレープ(クレープ)※12日のみ

・やきとり春さん(やきとり)※12日のみ





＜ワークショップ・販売＞

・myriads_flair(キーホルダー製作)

・マカナリボン(ハンドメイドアクセサリー販売)

・コローリbambi(あみぐるみ)

・ミーマの部屋(占い)

・友禅園(多肉植物販売)

・ますて屋ねこ(マスキングテープ販売)

・アトリエねこ(キッズネイル・ボディペイント)





春のイベント飲食

イベント風景

春のイベント風景





■千曲錦酒造について

天和元年(1681年)に創業の後、信州の名水 浅間山系天然伏流水と共に永き年月を刻み続けてきた酒蔵「千曲錦」。信州蔵人の情熱が、こだわりのある地酒を造り続けています。多くの方に日本酒を気軽に楽しんで頂きたいと考え、千曲錦をはじめとするこだわりの純米大吟醸を飲みやすく、手に取りやすい価格帯にてご提供しております。





商号 ： 千曲錦酒造株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 鎌田 晴之

所在地 ： 〒385-0021 長野県佐久市長土呂1110

設立 ： 2008年8月

事業内容： 清酒・焼酎・リキュール製造

資本金 ： 5,000万円

URL ： http://www.chikumanishiki.com





千曲錦と桜