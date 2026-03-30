株式会社モントワール(本社：東京都港区、代表取締役社長：北野 耕一朗)は、お菓子を食べることに罪悪感を抱くシーンやタイミングがある方向けに、蒟蒻を使用した素材菓子を開発しました。食事の代替にもなるようなピリッと刺激的な味付けや濃厚なうま味で蒟蒻なのに満足感のある新食感お菓子をコンセプトに「熱狂蒟蒻(こんにゃくマニア)」(希望小売価格：オープン価格)を2026年4月6日(月)より

発売致します。









【ブランド担当者コメント】

近年では、SNSなどの情報社会により、見る、見られる機会が増え、スタイルなどを気にして、お菓子を食べることへの罪悪感を抱く方もいらっしゃると考えます。

また、おやつとしてではなく、食事の代わりにお菓子でおなかを満たす方も一定数いらっしゃいます。

上記の背景より当社は、蒟蒻を乾燥させた独特のコリッムチッ食感の原料に、ピリッと刺激的な麻辣湯味・濃厚なうま味の鶏白湯の味付けをし、お菓子を食べることへの罪悪感が少なく、たくさん噛むことにより一袋で満足いただけるようなお菓子「熱狂蒟蒻(こんにゃくマニア)」を提案致します。









【商品特徴】

●熱狂蒟蒻 ひとくち麻辣湯味

麻辣湯は、2025年流行語大賞にもノミネートされ10代後半から30代を中心に流行しており、店舗や即席麺などで話題になっています。「熱狂蒟蒻 ひとくち麻辣湯味」はピリッと辛い花椒(ホアジャオ)のスパイス感が病みつきになる味付けで、噛めば噛むほどうま味が広がります。





熱狂蒟蒻 ひとくち麻辣湯味





●熱狂蒟蒻 ひとくち鶏白湯味

ラーメン店などで人気の高い鶏白湯味をイメージし、鶏白湯味ならではまろやかさとうま味を感じられ、噛めば噛むほどコクと旨味が口いっぱいに広がります。





熱狂蒟蒻 ひとくち鶏白湯味





【商品概要】

●熱狂蒟蒻 各種

販売エリア ：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

賞味期限 ：13か月

希望小売価格：オープン価格

発売時期 ：2026年4月から順次









【会社概要】

商号 ： 株式会社モントワール

代表者 ： 代表取締役社長 北野 耕一朗

所在地 ： 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X

設立 ： 2004年(平成16年)12月20日

事業内容： 菓子の企画・開発・輸入及び販売等

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://montoile.co.jp/