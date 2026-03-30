芝浦工業大学(東京都江東区／学長 山田 純)のシステム理工学部 越阪部 奈緒美教授(食品栄養学研究室)が、2026年3月10日に「第30回 安藤百福賞」優秀賞を受賞しました。

安藤百福賞は、即席麺の発明者であり日清食品創業者である安藤百福氏の功績を記念し、食科学の振興ならびに新しい食品開発に貢献する独創的な研究・開発等を顕彰するものです。安藤スポーツ・食文化振興財団が主宰する「食創会」により毎年表彰が行われています。

越阪部 奈緒美教授の受賞は、食品の味や香りなどの官能特性と機能性の関連を明らかにした研究が評価されました。





賞状を掲げる越阪部 奈緒美教授









■ポイント

・システム理工学部 越阪部 奈緒美教授(食品栄養学研究室)が「第30回 安藤百福賞」優秀賞を受賞

・食品の味や香りなどの官能特性と機能性の関連を明らかにした研究が評価

・安藤百福賞は安藤スポーツ・食文化振興財団が主宰する「食創会」により毎年表彰される賞









■受賞概要

賞名 ：第30回 安藤百福賞 優秀賞

受賞者 ：越阪部 奈緒美(芝浦工業大学 システム理工学部 教授)

受賞テーマ：感覚栄養学～食の官能特性と生体機能のクロストーク～

受賞内容 ：カカオに豊富に含まれるポリフェノール(PP)の摂取がメタボリックシンドロームリスクの低減に有効であることを世界に先駆けて示した。この成果は、高カカオチョコレートとして実用化され、国内外の市場拡大に寄与するとともに、EUおよび米国食品医薬品局(FDA)における機能性表示の取得にも結びついている。一方で、PPが極めて吸収性の低い化合物であることを明らかにし、食品成分による生体調節機構が医薬品とは本質的に異なることを見出した。食品の官能特性と機能性の関連性を明らかにする「感覚栄養学」という新たな学問分野を創生させたその業績は、高く評価できる。

サイトURL： https://www.ando-zaidan.jp/news/2025-Ando-Momofuku-Prize









■「安藤百福賞」について

安藤スポーツ・食文化振興財団が主宰する「食創会」では、独創的な基礎研究、食品開発、ベンチャーなどを支援し、毎年「安藤百福賞」の表彰を実施。授賞式では小泉 純一郎食創会会長(元内閣総理大臣)から賞と副賞が贈呈されます。









■芝浦工業大学とは

工学部／システム理工学部／デザイン工学部／建築学部／大学院理工学研究科

https://www.shibaura-it.ac.jp/

理工系大学として日本屈指の学生海外派遣数を誇るグローバル教育と、多くの学生が参画する産学連携の研究活動が特長の大学です。東京都(豊洲)と埼玉県(大宮)に2つのキャンパス、4学部1研究科を有し、約1万人の学生と約300人の専任教員が所属。2024年には工学部が学科制から課程制に移行。2025年にデザイン工学部、2026年にはシステム理工学部で教育体制を再編し、新しい理工学教育のあり方を追求していきます。創立100周年を迎える2027年にはアジア工科系大学トップ10を目指し、教育・研究・社会貢献に取り組んでいます。