■ なぜ今、“届ける”のか

私たちはこれまで、クラウドファンディングや体験機会を通じて、多くの方から次のような声に触れてきました。・「親が座っているのがつらそうに見える」・「食事の時間が短くなった」・「すぐ横になりたがるようになった」こうした変化は、加齢に伴う“仕方のないもの”として見過ごされがちです。しかし実際には、円背などの姿勢変化は、・呼吸の浅さ・内臓への圧迫・誤嚥リスクの上昇など、日常生活の質に大きく関わる問題へとつながります。それにも関わらず、「座ることのつらさ」は社会的に十分認知されているとは言えません。だからこそ私たちは今、この課題そのものを社会に届けていくフェーズに入ったと考えています。

■ 届けたいのは「高齢者本人」ではなく「その家族」

今回のプロモーションでは、主な対象を40代～60代の子世代に設定しています。座ることのつらさは、本人が我慢してしまうケースが多く、むしろ「周囲の家族が気づく」ことから始まる課題です。「最近、親の姿勢が気になる」「座るのがつらそうに見える」そうした小さな違和感に気づいた方へ、“選択肢がある”ということを知っていただくことを目的としています。

■ 「背中で座る」という新しい発想

troneは、従来の椅子のように「背もたれに身体を合わせる」のではなく、**“背中で支える”**という発想から設計された椅子です。理学療法士による身体構造への理解と、熟練の椅子職人による精緻な構造設計を融合し、・円背の背中にフィットする多層構造の背もたれ・身体状態に応じて調整可能な座面角度（ティルト機構）・長時間座っても負担がかかりにくい座面設計を実現しました。無理に背筋を伸ばすのではなく、自然と身体が起きる座り心地を提供します。

■ 身体から設計された家具椅子

troneは、一般的な「介護用椅子」でも「高級家具」でもありません。私たちが目指しているのは、**“身体から設計された家具”**という新しい選択肢です。年齢や身体の変化に寄り添いながらも、日常の空間に自然に馴染む存在であること。それがtroneの考える椅子のあり方です。

■ 「座ることを諦めない社会へ」

今回のプロモーション展開を起点に、今後はオンラインでの認知拡大に加え、試座体験の機会創出や情報発信をさらに強化してまいります。私たちは、単に椅子を販売するのではなく、「座ることを諦めない社会」の実現を目指しています。“もう、座るのがつらい”そう感じる前に、できることがある。その気づきを、一人でも多くの方へ届けてまいります。

■ 商品概要

商品名：troneチェアラインナップ：・trone Standard・trone Premium・trone Super Premium（完全オーダーメイド）すべて完全受注生産にて、熟練職人が一脚ずつ手作業で製作しています。

■ 会社概要

会社名：合同会社trone代表者：清水貴之事業内容：高齢者向け椅子の開発・販売URL：https://www.tronejapan.com/【本件に関するお問い合わせ】合同会社troneTEL：050-7112-6007Email：tronejapan@gmail.com