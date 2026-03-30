スマートフォン アクセサリーブランド「ラスタバナナ」は、アウトドアや現場作業など、スマートフォンを過酷な環境で使う人たちに長く支持されてきたタフネススマホの最新機種「TORQUE G07」対応の専用アクセサリーを、3月18日より順次販売を開始します。

液晶保護フィルム

指紋付着を抑えながら写真や動画を鮮やかに表現する保護フィルム。

https://amzn.asia/d/0bpuJu8Thttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/g5265tg07/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012795/kish-torque/page1/order/

映り込みを軽減させるアンチグレア加工。さらさらマットな表面使用。

https://amzn.asia/d/0h1eQLszhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/tr5264tg07/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012794/kish-torque/page1/order/

液晶保護ガラス

透明なガラスが、画面の美しさを守る。最高の保護を提供し、クリアな視界を保つ。デバイスの安全と美しさを同時に守ってくれます。カバー画面専用の液晶保護ガラスです。

高い透明感で色彩を忠実に再現。写真や動画をより鮮やかに表現します。

https://amzn.asia/d/05Vt9Tonhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/gp5266tg07/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012796/kish-torque/page1/order/

体内時計に影響し睡眠障害をきたす恐れがあると指摘されるブルーライトをカット。

https://amzn.asia/d/0gyvb3ZLhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/gp5266tg07/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012797/kish-torque/page1/order/

背面ケース

高性能なカメラを傷から護るカメラレンズ保護ガラスです。

滑りにくくしなやかな耐衝撃性のあるTPU素材で、側面と背面をしっかりカバーし優しく端末を守ります。

https://amzn.asia/d/0a4qyeeQhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9397tg07tpcl/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012774/kish-torque/page1/order/

ネットショップ販売ページ

販売チャネル

https://rbdirect.jp/https://www.amazon.co.jp/stores/page/0562BC4C-C217-4CDD-984A-14CD043CDE17https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/https://store.shopping.yahoo.co.jp/keitai-kazariya/https://wowma.jp/user/28463604

全国家電量販店、スーパーマーケット、携帯電話ショップ、雑貨専門店、インターネットショッピングモール、自社インターネットショップなど

フォローして最新情報をチェック

公式アプリをリリースしました！

https://x.com/rastabananahttps://www.instagram.com/rastabanana_directhttps://youtube.com/channel/UCx8zxaKqOul0AhNw1alAgF

会員登録すると10%OFFで購入できる「ラスタバナナダイレクト」公式アプリをリリースしました。お使いのスマホを登録すると対応アクセサリーを１タップで表示。アプリ専用クーポンも定期的に配信しております！

https://yappli.plus/rastabanana_newscast

会社概要

商号：株式会社 テレホンリース代表：代表取締役 加藤 義隆所在：愛知県名古屋市中区三の丸一丁目13-1設立：1988年9月3日URL：https://www.rastabanana.com/

お問合せ

■商品に関して株式会社テレホンリースinfo2@rastabanana.com■リリースに関して株式会社テレホンリース担当：三浦miura@rastabanana.com※記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。